Hasta un 69% de descuento en Huginn

Implementa Huginn con un solo clic.

Plataforma de automatización autoalojada para crear agentes de monitoreo inteligentes que vigilan la web y actúan en tu nombre.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Huginn con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Huginn

Huginn es una plataforma de automatización de código abierto que te permite crear agentes para monitorizar sitios web, rastrear cambios de datos, agregar contenido y ejecutar flujos de trabajo de varios pasos, todo ello en tu propia infraestructura. Piensa en ello como un IFTTT o Zapier autoalojado sin límites de velocidad ni cuotas de suscripción. Los agentes pueden vigilar eventos, transformar y enrutar datos entre servicios, enviar notificaciones y coordinar flujos de trabajo complejos a través de una interfaz web visual.

Ejecutar Huginn en tu VPS significa que los flujos de trabajo de automatización se ejecutan de forma fiable las 24 horas del día con acceso completo a sistemas internos y fuentes de datos privadas a las que los servicios de automatización basados en la nube no pueden acceder, mientras mantienes tus claves API y la lógica de negocio completamente bajo tu control.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Huginn

Creador de Agentes Personalizado

Crear agentes de monitorización y automatización a través de una interfaz visual sin escribir código, conectando servicios web y fuentes de datos en flujos de trabajo.

Monitoreo de sitios web

Rastrea los cambios de contenido en cualquier sitio web y activa acciones cuando los precios bajen, aparezcan noticias o se detecten palabras clave específicas.

Ejecución programada

Ejecuta agentes en programaciones tipo cron o actívalos mediante eventos, asegurando que las automatizaciones sensibles al tiempo nunca pierdan su ventana de ejecución.

Transformación de datos

Filtrar, analizar y reformatear datos entre pasos utilizando agentes de transformación integrados que manejan patrones JSON, XML y de expresiones regulares.

Soporte multiusuario

Los permisos basados en roles permiten a los equipos compartir y colaborar en flujos de trabajo de automatización sin exponer credenciales sensibles de los agentes.

¿Por qué ejecutar Huginn en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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