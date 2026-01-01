Hasta un 69% de descuento en Grav

Despliega Grav con un solo clic.

CMS rápido y moderno de archivos planos que no requiere base de datos, solo archivos Markdown, plantillas Twig y un ecosistema de plugins.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Grav con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Grav

Grav es un CMS de archivos planos moderno que almacena todo el contenido como archivos Markdown en el sistema de archivos, eliminando por completo la base de datos. Desarrollado en PHP con plantillas Twig, ofrece cargas de página rápidas mediante el almacenamiento en caché basado en archivos, un panel de administración integrado para editores no técnicos, y más de 300 plugins para formularios, SEO, búsqueda y contenido multilingüe.

Alojar Grav en tu propio VPS significa que las copias de seguridad son tan sencillas como copiar una carpeta, el control de versiones se gestiona de forma nativa con Git, y no hay límites de conexión a la base de datos, problemas de optimización de consultas o trabajos de copia de seguridad separados — solo archivos y tu aplicación ejecutándose en el hardware que controlas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Grav

No se requiere base de datos

Todo el contenido reside como archivos Markdown, eliminando la necesidad de configuración de bases de datos, agrupación de conexiones u optimización de consultas para las cargas de trabajo típicas de un sitio.

WordPress integrado

Gestiona páginas, temas, plugins y cuentas de usuario a través de una interfaz web pulcra sin tocar la línea de comandos ni editar archivos directamente.

Amplio ecosistema de plugins

Más de 300 plugins cubren formularios, soporte multilingüe, búsqueda, SEO, optimización de imágenes y más: instálalos con un solo clic desde el panel de control.

Contenido amigable con Git

La arquitectura basada en archivos hace que todo el sitio —contenido, configuración y código— sea rastreable en Git para despliegues automatizados y un historial de cambios.

Plantillas Twig

Crea temas totalmente personalizados utilizando el motor de plantillas Twig con acceso a la potente API de contenido, el sistema de taxonomía y la canalización de medios.

¿Por qué ejecutar Grav en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

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