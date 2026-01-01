Despliega Pulse en una instalaciĆ³n de un solo clic.
Panel de control de monitorizaciĆ³n en tiempo real para Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker y Kubernetes con alertas y mĆ©tricas histĆ³ricas.
Elige un plan VPS para Pulse
Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Pulse
Pulse es un panel de control de monitorizaciĆ³n en tiempo real de cĆ³digo abierto que te ofrece una vista Ćŗnica y unificada de tus clĆŗsteres de Proxmox VE, instancias de Proxmox Backup Server, hosts de Docker y cargas de trabajo de Kubernetes. Sondea continuamente cada nodo conectado y transmite mĆ©tricas de CPU, memoria, almacenamiento y red a una interfaz web rĆ”pida, para que puedas detectar la presiĆ³n en una mĆ”quina virtual, un contenedor o un almacĆ©n de datos de backup en el momento en que ocurre, en lugar de despuĆ©s de una interrupciĆ³n.
Dado que Pulse es autoalojado, cada credencial y mĆ©trica permanece en la infraestructura que controlas, sin telemetrĆa de terceros y sin licencias por nodo. Ejecutarlo en tu propio VPS mantiene el panel de control accesible incluso cuando un host monitorizado tiene problemas, y las alertas de umbral configurables te notifican por correo electrĆ³nico, webhooks o chat antes de que los pequeĆ±os problemas se conviertan en tiempo de inactividad.
Funciones clave de Pulse
Vista unificada de Proxmox
Supervisa mĆŗltiples clĆŗsteres de Proxmox VE e instancias de Proxmox Backup Server desde un Ćŗnico panel de control, con mĆ©tricas por mĆ”quina virtual (VM), por contenedor y por almacĆ©n de datos.
MĆ©tricas de streaming en tiempo real
Las cifras en tiempo real de CPU, memoria, disco y red se actualizan continuamente a travĆ©s de WebSocket para que veas los cambios de carga en el instante en que ocurren.
MonitorizaciĆ³n de Docker y Kubernetes
Monitoriza el uso de recursos de contenedores y pods junto con tus hosts de Proxmox para tener una visiĆ³n consistente en todas las mĆ”quinas virtuales y contenedores.
Alertas de umbral configurables
Establece lĆmites en la CPU, la memoria, el almacenamiento o la temperatura y recibe notificaciones por correo electrĆ³nico, webhook o chat antes de que los problemas se agraven.
Sondeo de API sin agente
Pulse se conecta a Proxmox usando tokens de API, por lo que no hay nada adicional que instalar en los nodos que monitoriza.
ĀæPor quĆ© ejecutar Pulse en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
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Alerta
Plataforma de gestiĆ³n de alertas de cĆ³digo abierto para consolidar alertas de monitorizaciĆ³n