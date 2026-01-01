MistServer es un kit de herramientas de código abierto y con todas las funciones para streaming de medios, diseñado para crear aplicaciones de streaming por internet. Es compatible con una amplia gama de protocolos de entrada y salida —incluyendo RTMP, HLS, DASH, WebRTC, SRT y RTSP—, lo que te permite ingerir, procesar y entregar contenido multimedia a cualquier reproductor o dispositivo. Una interfaz de usuario web integrada en el puerto 4242 proporciona una configuración completa del servidor, gestión de transmisiones y monitorización en tiempo real sin herramientas adicionales.

Diseñado para desarrolladores que crean aplicaciones de streaming over-the-top (OTT), MistServer es ligero, modular y de uso gratuito para cualquier propósito, incluido el comercial. El autoalojamiento en tu VPS te da control total sobre tu infraestructura de streaming sin tarifas por espectador ni dependencias de terceros.