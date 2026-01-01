Gestor de recetas autoalojado con planificación de comidas, listas de la compra y organización de libros de cocina.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Tandoor Recipes
Tandoor Recipes es una plataforma de gestión de recetas de código abierto con muchas funciones para organizar tu vida culinaria. Importa recetas de cualquier sitio web, planifica comidas semanales, genera listas de la compra y comparte libros de cocina con tu familia, todo desde una interfaz web limpia y accesible desde cualquier dispositivo. Desarrollado por la comunidad de autoalojamiento, pone tu colección de recetas bajo tu control sin anuncios, suscripciones ni recopilación de datos.
Autoalojar Tandoor en tu VPS mantiene todas tus recetas, planes de comidas y listas de la compra privadas y accesibles desde cualquier lugar. Esta implementación incluye PostgreSQL para un almacenamiento de datos fiable y la integración HTTPS de Traefik. El primer usuario en registrarse se convierte en el administrador. Desactiva los registros públicos después de crear tu cuenta.
Funciones clave de Tandoor Recipes
Importación de recetas
Importa recetas de cualquier sitio web con análisis automático de ingredientes, instrucciones e información nutricional.
Planificación de comidas
Planifica las comidas de la semana con un calendario de arrastrar y soltar y genera automáticamente listas de la compra a partir de recetas planificadas.
Listas de compras
Crear y compartir listas de la compra que combinan ingredientes de múltiples recetas con combinación automática de cantidades.
Organización de libros de cocina
Organiza recetas en recetarios, etiqueta con palabras clave y busca instantáneamente en toda tu colección.
Uso compartido multiusuario
Compartir espacios de recetas con familiares, cada uno con sus propios planes de comidas y listas de la compra.
Seguimiento nutricional
Controla las calorías y macros por receta con datos nutricionales de recetas importadas o entrada manual.
¿Por qué ejecutar Tandoor Recipes en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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