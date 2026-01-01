Microcks es una plataforma de cĆ³digo abierto, nativa de la nube, para la simulaciĆ³n y prueba de API en todos los protocolos principales: REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP y AsyncAPI. En lugar de mantener stubs escritos a mano, los equipos importan sus contratos de API existentes y Microcks genera automĆ”ticamente simulaciones realistas que reflejan el comportamiento real del servicio, acelerando el desarrollo sin esperar a los equipos de backend.

Como proyecto en incubaciĆ³n de la CNCF, Microcks estĆ” diseĆ±ado para la integraciĆ³n CI/CD y se integra de forma natural en los pipelines de DevOps. El autoalojamiento en tu propio VPS te da control total sobre tus datos de prueba de API, elimina las dependencias externas de SaaS y te permite simular servicios internos que las plataformas de prueba en la nube nunca pueden alcanzar.