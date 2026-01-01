Implementa Jitsi Meet con una instalación de un solo clic.
Plataforma de videoconferencias autoalojada con uso compartido de pantalla, cifrado de extremo a extremo y sin tarifas por participante — una alternativa a Zoom.
Elige un plan VPS para Jitsi Meet
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Jitsi Meet
Jitsi Meet es una plataforma de videoconferencia gratuita y de código abierto que funciona completamente en el navegador usando WebRTC, sin necesidad de plugins, aplicaciones o cuentas para los participantes. Desarrollada por el equipo detrás del popular servicio público meet.jit.si y utilizada por 8x8 en su plataforma comercial en la nube, Jitsi Meet es compatible con vídeo HD, compartir pantalla, cifrado de extremo a extremo, grabación, transmisión en vivo a YouTube, manos levantadas, encuestas, salas de grupos y subtítulos en vivo de serie.
Alojar Jitsi Meet en tu propio VPS ofrece a las organizaciones y comunidades minutos de reunión ilimitados para participantes ilimitados, con cada flujo de audio y vídeo enrutado por tu propia infraestructura en lugar de pasar por un SaaS de terceros que podría cambiar los precios, limitar el ancho de banda o analizar los metadatos de la reunión.
Funciones clave de Jitsi Meet
Videollamadas solo en el navegador
Los participantes se unen desde cualquier navegador moderno sin instalar software, plugins o crear cuentas. Comparte una URL y las conferencias comienzan al instante.
Compartir pantalla y grabación
Comparte aplicaciones, pestañas del navegador o pantallas completas durante las llamadas, con grabación opcional de la reunión y transmisión en vivo a YouTube u otros puntos finales RTMP.
Cifrado de extremo a extremo
E2EE opcional para llamadas uno a uno y reuniones de grupos pequeños mantiene los flujos de audio y video cifrados desde el remitente hasta el receptor, incluso desde el propio servidor.
Salas de grupos y encuestas
Divide las reuniones más grandes en grupos de trabajo más pequeños para debatir, realiza encuestas en vivo, levanta la mano y usa reacciones para una dinámica de conferencia interactiva.
Subtítulos en directo y acceso telefónico
La integración opcional con Jigasi para marcación SIP y subtítulos en vivo hace que las reuniones sean accesibles para quienes llaman por teléfono y para los participantes que necesitan transcripciones.
Sin precios por usuario
Organiza reuniones ilimitadas con participantes ilimitados en tu propio VPS: sin tarifas por participante, sin límites de tiempo para las reuniones, sin avisos de actualización.
¿Por qué ejecutar Jitsi Meet en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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