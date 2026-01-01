Hasta un 69% de descuento en SFTPGo

Despliega SFTPGo con un solo clic.

Servidor de transferencia de archivos con todas las funciones y controlado por eventos, compatible con SFTP, FTP, WebDAV y HTTP, con una interfaz de administraciĆ³n web integrada.

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante
Backups automĆ”ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49ā¬/mes
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GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as
Despliega SFTPGo con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99ā¬
5,49ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-64%
KVM 2
21,99ā¬
7,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99ā¬
10,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99ā¬
21,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99ā¬
5,49ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
-64%
KVM 2
21,99ā¬
7,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99ā¬
10,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
4 nĆŗcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99ā¬
21,99ā¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 ā¬/mes durante 2 aĆ±os. Cancela cuando quieras.
8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con SFTPGo

SFTPGo es un servidor de transferencia de archivos de cĆ³digo abierto, con todas las funciones, construido sobre una arquitectura basada en eventos. Soporta mĆŗltiples protocolos desde una Ćŗnica implementaciĆ³n: SFTP, FTPS, WebDAV y HTTP/HTTPS, junto con mĆŗltiples back-ends de almacenamiento, incluyendo sistemas de archivos locales, Amazon S3, Google Cloud Storage y Azure Blob Storage. Una interfaz WebAdmin integrada ofrece a los administradores control total sobre usuarios, grupos, cuotas y polĆ­ticas de acceso, mientras que una interfaz WebClient permite a los usuarios finales gestionar sus propios archivos directamente en un navegador sin software adicional.

Alojar SFTPGo en tu propio VPS mantiene la infraestructura de transferencia de archivos bajo tu control. TĆŗ estableces las polĆ­ticas de retenciĆ³n, las reglas de acceso y los back-ends de almacenamiento: sin tarifas por usuario, sin lĆ­mites de uso y sin que los datos salgan de tu infraestructura.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de SFTPGo

Soporte multiprotocolo

SFTP, FTPS, WebDAV y HTTP/HTTPS, todos servidos desde un Ćŗnico servidor, por lo que los clientes que se conectan con cualquier protocolo estĆ”ndar reciben soporte sin despliegues adicionales.

AdministraciĆ³n web

Interfaz WebAdmin completa basada en navegador para gestionar usuarios, grupos, carpetas, cuotas y reglas de eventos sin acceso por lĆ­nea de comandos.

MĆŗltiples sistemas de almacenamiento

Conecta al almacenamiento local, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage o servidores SFTP remotos y presĆ©ntalos como un Ć”rbol de directorios unificado a los usuarios.

AutomatizaciĆ³n impulsada por eventos

Define reglas que activan webhooks, notificaciones por correo electrĆ³nico o scripts personalizados para eventos de archivo como cargas, descargas o eliminaciones.

Cuotas por usuario

Aplicar lĆ­mites independientes de almacenamiento y ancho de banda por usuario o por carpeta para evitar que una sola cuenta consuma recursos excesivos.

AutenticaciĆ³n de dos factores

El 2FA basado en TOTP para cuentas de administrador y de usuario final aĆ±ade una capa crĆ­tica de protecciĆ³n contra el acceso no autorizado.

ĀæPor quĆ© ejecutar SFTPGo en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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GarantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as

PruĆ©balo sin riesgos con nuestra garantĆ­a de reembolso de 30 dĆ­as. Consulta nuestra polĆ­tica de reembolsos para saber mĆ”s.

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