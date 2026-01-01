Despliega SFTPGo con un solo clic.
Servidor de transferencia de archivos con todas las funciones y controlado por eventos, compatible con SFTP, FTP, WebDAV y HTTP, con una interfaz de administraciĆ³n web integrada.
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con SFTPGo
SFTPGo es un servidor de transferencia de archivos de cĆ³digo abierto, con todas las funciones, construido sobre una arquitectura basada en eventos. Soporta mĆŗltiples protocolos desde una Ćŗnica implementaciĆ³n: SFTP, FTPS, WebDAV y HTTP/HTTPS, junto con mĆŗltiples back-ends de almacenamiento, incluyendo sistemas de archivos locales, Amazon S3, Google Cloud Storage y Azure Blob Storage. Una interfaz WebAdmin integrada ofrece a los administradores control total sobre usuarios, grupos, cuotas y polĆticas de acceso, mientras que una interfaz WebClient permite a los usuarios finales gestionar sus propios archivos directamente en un navegador sin software adicional.
Alojar SFTPGo en tu propio VPS mantiene la infraestructura de transferencia de archivos bajo tu control. TĆŗ estableces las polĆticas de retenciĆ³n, las reglas de acceso y los back-ends de almacenamiento: sin tarifas por usuario, sin lĆmites de uso y sin que los datos salgan de tu infraestructura.
Funciones clave de SFTPGo
Soporte multiprotocolo
SFTP, FTPS, WebDAV y HTTP/HTTPS, todos servidos desde un Ćŗnico servidor, por lo que los clientes que se conectan con cualquier protocolo estĆ”ndar reciben soporte sin despliegues adicionales.
AdministraciĆ³n web
Interfaz WebAdmin completa basada en navegador para gestionar usuarios, grupos, carpetas, cuotas y reglas de eventos sin acceso por lĆnea de comandos.
MĆŗltiples sistemas de almacenamiento
Conecta al almacenamiento local, Amazon S3, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage o servidores SFTP remotos y presĆ©ntalos como un Ć”rbol de directorios unificado a los usuarios.
AutomatizaciĆ³n impulsada por eventos
Define reglas que activan webhooks, notificaciones por correo electrĆ³nico o scripts personalizados para eventos de archivo como cargas, descargas o eliminaciones.
Cuotas por usuario
Aplicar lĆmites independientes de almacenamiento y ancho de banda por usuario o por carpeta para evitar que una sola cuenta consuma recursos excesivos.
AutenticaciĆ³n de dos factores
El 2FA basado en TOTP para cuentas de administrador y de usuario final aĆ±ade una capa crĆtica de protecciĆ³n contra el acceso no autorizado.
ĀæPor quĆ© ejecutar SFTPGo en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
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