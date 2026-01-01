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Interfaz de código abierto estilo hoja de cálculo para explorar y editar bases de datos PostgreSQL sin escribir SQL.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Procesadores AMD EPYC
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Centros de datos en todo el mundo
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Mathesar

Mathesar es una aplicación web de código abierto que pone una interfaz de estilo hoja de cálculo sobre cualquier base de datos PostgreSQL. En lugar de reemplazar tu base de datos, se conecta directamente usando roles y permisos nativos de PostgreSQL, para que cada usuario vea exactamente los datos a los que está autorizado a acceder, sin necesidad de una capa de identidad separada.

Alojar Mathesar por tu cuenta mantiene tus datos bajo tu control, mientras que da a los miembros del equipo no técnicos una forma de consultar, filtrar y editar registros a través de una interfaz de cuadrícula familiar. Los desarrolladores conservan acceso total al esquema subyacente de Postgres, lo que significa que Mathesar funciona junto a tus herramientas existentes en lugar de reemplazarlas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Mathesar

Edición estilo hoja de cálculo

Explorar, filtrar, ordenar y editar filas en cualquier tabla a través de una cuadrícula familiar. No se necesita SQL ni un cliente de base de datos.

Constructor visual de consultas

Crea consultas con uniones, agregaciones y filtros a través de una interfaz de apuntar y hacer clic que se mantiene sincronizada con tu esquema de Postgres.

Control de acceso nativo

Mathesar usa roles y permisos reales de PostgreSQL, por lo que lo que los usuarios pueden ver y editar siempre se rige por las propias reglas de seguridad de tu base de datos.

Importación y exportación de CSV

Carga archivos CSV o TSV directamente en tablas, o exporta cualquier vista a una hoja de cálculo para análisis sin conexión.

Formularios de datos compartibles

Crea formularios de entrada sencillos que permiten a los colaboradores añadir filas a una tabla sin exponer la interfaz completa de la base de datos.

¿Por qué ejecutar Mathesar en Hostinger?

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