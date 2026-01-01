Onyx es una plataforma de IA de código abierto que combina una interfaz de chat rica en funciones con búsqueda empresarial en los documentos y aplicaciones de tu equipo. Funciona con todos los principales proveedores de LLM — OpenAI, Anthropic, Azure, AWS Bedrock, Google Vertex y cualquier modelo autoalojado expuesto a través de Ollama o vLLM — para que tengas la libertad de elegir el modelo que mejor se adapte a cada tarea sin tener que reescribir tu stack.

Autoalojar Onyx en tu VPS mantiene las transcripciones de chat, los documentos indexados y las credenciales de los conectores en una infraestructura que tú controlas. Más de cuarenta conectores extraen datos de Google Drive, Slack, Confluence, GitHub, Notion, Jira y más, y los integran en un índice de búsqueda unificado, para que las respuestas citen los originales en lugar de filtrar contexto sensible a SaaS de terceros.