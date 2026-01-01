Implementa LakeFS con una instalaciĆ³n de un solo clic.
Control de versiones de cĆ³digo abierto similar a Git para tu lago de datos, que aporta ramificaciĆ³n y confirmaciĆ³n al almacenamiento de objetos.
Elige un plan VPS para LakeFS
Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con LakeFS
LakeFS es una plataforma de versionado de datos de cĆ³digo abierto que aplica flujos de trabajo similares a Git a los data lakes. Permite a los equipos crear ramas para la experimentaciĆ³n de datos aislada, confirmar instantĆ”neas reproducibles y fusionar cambios de forma atĆ³mica, todo ello sin duplicar datos. LakeFS funciona de forma nativa con AWS S3, Azure Blob Storage y Google Cloud Storage, mientras expone una API totalmente compatible con S3 para que las herramientas existentes no requieran ninguna modificaciĆ³n.
Alojar LakeFS en tu propio VPS da a los equipos de datos y ML control total sobre su infraestructura de versionado de datos. Ya sea que necesites experimentos de aprendizaje automĆ”tico reproducibles, entornos de ensayo seguros para pipelines ETL o la capacidad de revertir una ingesta de datos errĆ³nea, LakeFS aporta la misma confianza a las operaciones de datos que Git aporta al cĆ³digo.
Funciones clave de LakeFS
RamificaciĆ³n de datos al estilo Git
Crea ramas de datos aisladas para experimentaciĆ³n o staging sin duplicar objetos, utilizando ramificaciĆ³n de copia cero respaldada Ćŗnicamente por metadatos.
Commits reproducibles
Confirma instantĆ”neas de datos en cualquier momento para que los experimentos de aprendizaje automĆ”tico y las ejecuciones de pipelines puedan reproducirse exactamente a partir de un estado de datos conocido.
Fusiones atĆ³micas
Fusiona atĆ³micamente las ramas de datos con la principal, asegurando que los consumidores posteriores siempre vean un conjunto de datos consistente y completo.
API compatible con S3
LakeFS expone un punto final totalmente compatible con S3, por lo que Spark, Pandas y otras herramientas se conectan sin cambios en el cĆ³digo.
ReversiĆ³n de datos
Revierte al instante a cualquier commit anterior para recuperarte de eliminaciones accidentales o de una ingesta de datos errĆ³neos en segundos.
ĀæPor quĆ© ejecutar LakeFS en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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