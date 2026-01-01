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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con docassemble

docassemble es una plataforma gratuita y de cÃ³digo abierto para crear entrevistas guiadas basadas en la web que recopilan informaciÃ³n de los usuarios finales y ensamblan documentos, contratos y formularios personalizados a partir de las respuestas. Los autores escriben la lÃ³gica de la entrevista en YAML, las plantillas de documentos en Markdown o DOCX, y amplÃ­an el comportamiento con Python: sin necesidad de crear una aplicaciÃ³n web personalizada.

DiseÃ±ado originalmente para organizaciones de asistencia jurÃ­dica y bufetes de abogados que automatizan la captaciÃ³n de clientes y la redacciÃ³n de documentos, docassemble ahora impulsa sistemas expertos en cumplimiento normativo, servicios gubernamentales y flujos de trabajo de RRHH. El autoalojamiento en un VPS mantiene las respuestas sensibles de las entrevistas, los documentos generados y los datos de los clientes en una infraestructura que tÃº controlas, sin tarifas por entrevista ni por usuario.

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Funciones clave de docassemble

Entrevistas guiadas

Crea flujos de preguntas ramificados en YAML que recopilan la entrada del usuario a travÃ©s de formularios web accesibles y adaptados a dispositivos mÃ³viles con lÃ³gica condicional.

Ensamblaje de documentos

Genera documentos DOCX, PDF y RTF rellenados a partir de las respuestas de la entrevista utilizando plantillas de Markdown o Word con formato automÃ¡tico.

Extensibilidad de Python

Pasa a Python completo cuando YAML no sea suficiente: llama a APIs externas, ejecuta cÃ¡lculos o intÃ©grate con sistemas existentes.

Firmas electrÃ³nicas

Capturar firmas en pantallas tÃ¡ctiles e insertarlas en documentos generados sin servicios de firma electrÃ³nica de terceros.

Soporte multilingÃ¼e

Crear una entrevista en mÃºltiples idiomas con herramientas de traducciÃ³n integradas y formato de fecha, nÃºmero y moneda adaptado a la configuraciÃ³n regional.

Entorno de pruebas integrado

El entorno de desarrollo basado en navegador con editor de cÃ³digo, pruebas en vivo y gestiÃ³n de paquetes permite a los autores iterar sin un IDE separado.

Â¿Por quÃ© ejecutar docassemble en Hostinger?

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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

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