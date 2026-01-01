docassemble es una plataforma gratuita y de cÃ³digo abierto para crear entrevistas guiadas basadas en la web que recopilan informaciÃ³n de los usuarios finales y ensamblan documentos, contratos y formularios personalizados a partir de las respuestas. Los autores escriben la lÃ³gica de la entrevista en YAML, las plantillas de documentos en Markdown o DOCX, y amplÃ­an el comportamiento con Python: sin necesidad de crear una aplicaciÃ³n web personalizada.

DiseÃ±ado originalmente para organizaciones de asistencia jurÃ­dica y bufetes de abogados que automatizan la captaciÃ³n de clientes y la redacciÃ³n de documentos, docassemble ahora impulsa sistemas expertos en cumplimiento normativo, servicios gubernamentales y flujos de trabajo de RRHH. El autoalojamiento en un VPS mantiene las respuestas sensibles de las entrevistas, los documentos generados y los datos de los clientes en una infraestructura que tÃº controlas, sin tarifas por entrevista ni por usuario.