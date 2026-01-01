Implementa Leantime con un solo clic.
Plataforma de gestión de proyectos de código abierto diseñada para personas que no son gestores de proyectos, que combina herramientas de estrategia, planificación y ejecución.
Elige un plan VPS para Leantime
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Leantime
Leantime es un sistema de gestión de proyectos de código abierto diseñado específicamente para equipos que necesitan una coordinación potente sin metodologías de gestión de proyectos complejas. Combina tableros Kanban, diagramas de Gantt, hojas de horas, wikis y herramientas estratégicas únicas como Lean Canvas y el análisis DAFO en una plataforma cohesiva: disponible en más de 20 idiomas con soporte LDAP y OIDC para entornos empresariales.
Alojar Leantime tú mismo en tu VPS significa usuarios ilimitados, proyectos ilimitados y sin costes de licencia por usuario. Tus datos de proyecto, planes estratégicos e historial de equipo permanecen en la infraestructura que controlas, respaldados por MariaDB para una persistencia fiable.
Funciones clave de Leantime
Múltiples vistas de tareas
Cambia entre tableros Kanban, diagramas de Gantt, calendario, lista y vistas de tabla para adaptarte a la forma en que tu equipo prefiere trabajar.
Herramientas de planificación estratégica
Crea Lean Canvas, Business Model Canvas y análisis DAFO directamente en la plataforma para alinear las tareas diarias con los objetivos de negocio.
Control horario integrado
Registra las horas dedicadas a tareas y proyectos para una facturación precisa, nóminas y análisis de costes de proyectos sin una herramienta aparte.
Usuarios ilimitados
Añade tantos miembros del equipo como necesites con permisos basados en roles por proyecto y sin tarifas de licencia por puesto.
Autenticación empresarial
Conéctate a proveedores LDAP u OIDC y habilita la autenticación de dos factores para los estándares de seguridad de toda la organización.
¿Por qué ejecutar Leantime en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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