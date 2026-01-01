Despliega Docspell con un solo clic.
Organizador de documentos autoalojado que etiqueta automáticamente escaneos, correos electrónicos y PDF, y permite buscar en ellos a texto completo.
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Docspell es un servidor de gestión documental de código abierto y autoalojado, diseñado para montones de papel que han sido escaneados, descargados o enviados por correo electrónico. Ejecuta OCR en los archivos entrantes, extrae fechas, corresponsales y cantidades utilizando PNL, y almacena los metadatos estructurados junto con el documento original para que todo el archivo sea de búsqueda de texto completo. Las etiquetas, los campos personalizados, las carpetas y las consultas guardadas hacen que sea práctico gestionar el papeleo doméstico, las facturas de autónomos o los registros de pequeñas empresas durante muchos años.
Alojar Docspell en tu propio VPS mantiene el papeleo más sensible —registros fiscales, facturas médicas, documentos legales, formularios gubernamentales— dentro de una infraestructura que controlas, en lugar de un servicio de documentos SaaS. La implementación incluye PostgreSQL para el almacenamiento, Solr para la búsqueda de texto completo y el servidor REST de Docspell más el trabajador joex para OCR y conversión, con el registro en la primera visita creando la cuenta que posee el archivo de documentos.
Funciones clave de Docspell
extracción de OCR + PNL
Ejecuta OCR en cada escaneo, luego extrae fechas, corresponsales, importes y contactos para que cada documento llegue a la bandeja de entrada ya preclasificado.
Búsqueda de texto completo
Búsqueda de texto completo con tecnología Solr en todos los documentos: facturas, contratos, recibos, archivos adjuntos de correo, con filtros por etiqueta, carpeta y campo.
Ingesta de correo electrónico y carpetas
Extraer archivos adjuntos del buzón a través de IMAP, aceptar cargas HTTP de escáneres y monitorizar un directorio en busca de archivos depositados a través de SCP o rsync.
Etiquetas y campos personalizados
Anota documentos con etiquetas, etiquetas organizativas, campos personalizados (cantidades, fechas de contrato y fechas de caducidad) y búsquedas guardadas que se actualizan automáticamente.
Multiusuario y multiarrendatario
Cada "colectivo" es un espacio de trabajo aislado con sus propios usuarios, documentos y metadatos, para que las familias o los equipos pequeños compartan una instancia sin cruzar datos.
Conversión de documentos
Convierte archivos HTML, de Office, de imagen y de correo electrónico entrantes en PDFs con capacidad de búsqueda mediante WeasyPrint, Unoconv y Tesseract para un archivo uniforme.
¿Por qué ejecutar Docspell en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
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