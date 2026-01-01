Lemmy es un agregador de enlaces y plataforma de discusión federada, de código abierto y gratuito — piensa en Reddit, pero cada servidor es gestionado de forma independiente por su comunidad, y todos los servidores se interconectan a través del protocolo ActivityPub para que los usuarios puedan suscribirse a comunidades de todo el Fediverso. Desarrollado en Rust para un bajo consumo de recursos y alta concurrencia, Lemmy ofrece comentarios encadenados, clasificación basada en votos, moderación de comunidad personalizada, múltiples algoritmos de clasificación y una interfaz de usuario web pulida.

Autoalojar Lemmy en tu VPS permite a los organizadores de comunidades, grupos de aficionados e intereses específicos gestionar su propio foro sin modelos de ingresos basados en publicidad, manipulación algorítmica del feed o recopilación de datos por parte de una plataforma central. El PostgreSQL incluido y el alojamiento de imágenes pict-rs mantienen todo dentro de tu infraestructura.