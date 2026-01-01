Implementa Lemmy con instalación en un clic.
Agregador de enlaces federado y plataforma de discusión que permite a las comunidades gestionar foros independientes interconectados a través del Fediverso de ActivityPub.
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Lemmy es un agregador de enlaces y plataforma de discusión federada, de código abierto y gratuito — piensa en Reddit, pero cada servidor es gestionado de forma independiente por su comunidad, y todos los servidores se interconectan a través del protocolo ActivityPub para que los usuarios puedan suscribirse a comunidades de todo el Fediverso. Desarrollado en Rust para un bajo consumo de recursos y alta concurrencia, Lemmy ofrece comentarios encadenados, clasificación basada en votos, moderación de comunidad personalizada, múltiples algoritmos de clasificación y una interfaz de usuario web pulida.
Autoalojar Lemmy en tu VPS permite a los organizadores de comunidades, grupos de aficionados e intereses específicos gestionar su propio foro sin modelos de ingresos basados en publicidad, manipulación algorítmica del feed o recopilación de datos por parte de una plataforma central. El PostgreSQL incluido y el alojamiento de imágenes pict-rs mantienen todo dentro de tu infraestructura.
Funciones clave de Lemmy
Comunidades federadas
Los usuarios de cualquier instancia de Lemmy pueden suscribirse a comunidades en tu servidor, y tus usuarios pueden suscribirse a comunidades en cualquier lugar del Fediverso.
Comentarios en hilo y votación
Discusión en hilos al estilo Reddit, de formato familiar, con votos positivos y negativos, múltiples algoritmos de clasificación (popular, mejor, nuevo, controvertido) y profundidad de anidación infinita.
Moderación por comunidad
Cada comunidad tiene sus propios moderadores con permisos granulares, reglas personalizadas y un registro de moderación dedicado para la transparencia.
Hosting de imágenes integrado
El servidor pict-rs incluido permite a los usuarios subir imágenes y vídeos directamente a tu instancia sin CDN externo ni servicios de terceros.
Características anti-spam
El CAPTCHA en el registro, la limitación de velocidad, las listas blancas y negras para toda la instancia y las aplicaciones de registro configurables mantienen el spam y el abuso bajo control.
Aplicaciones móviles
Múltiples aplicaciones de iOS y Android se conectan a cualquier instancia de Lemmy, para que los usuarios puedan navegar y publicar desde cualquier cliente móvil que prefieran.
¿Por qué ejecutar Lemmy en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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