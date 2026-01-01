Implementa Erugo con instalación en un solo clic.
Plataforma de intercambio de archivos autohospedada con enlaces para compartir fáciles de usar, protección con contraseña, controles de caducidad y marca personalizada.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Erugo
Erugo es una plataforma de intercambio de archivos autoalojada, construida sobre Laravel y Vue.js, que te permite enviar y recibir archivos de forma segura sin depender de servicios de almacenamiento en la nube. Las comparticiones utilizan URLs fáciles de usar en lugar de tokens aleatorios, y cada transferencia puede protegerse con una contraseña, limitarse a un número máximo de descargas o configurarse para caducar automáticamente después de una fecha o un umbral de tiempo.
A diferencia de los servicios en la nube basados en suscripción, Erugo almacena todos los archivos en tu propio VPS sin límites de almacenamiento impuestos por un nivel de precios. Una función de compartición inversa permite a los invitados subir archivos directamente a tu servidor a través de un enlace de invitación de un solo uso, y la marca personalizable hace que la interfaz coincida con tu organización o dominio personal.
Funciones clave de Erugo
Enlaces para compartir fáciles de usar
Los enlaces compartidos utilizan URLs legibles y memorables en lugar de tokens aleatorios, lo que facilita la comunicación de los enlaces de forma verbal o escrita.
Controles de contraseña y caducidad
Protege cualquier recurso compartido con una contraseña, establece un número máximo de descargas o programa la caducidad automática para que los archivos no permanezcan accesibles indefinidamente.
Revertir cargas compartidas
Genera un enlace de invitación de solo subida para que los invitados puedan enviar archivos directamente a tu servidor sin una cuenta o acceso al panel de administración.
Notificaciones de correo
Recibe alertas cuando se descarga un archivo compartido o cuando un invitado completa una carga inversa de un archivo compartido, sin necesidad de verificación manual.
Marca y temas personalizados
Personaliza logotipos, fondos y temas de color para que la interfaz para compartir archivos coincida con tu organización o marca personal.
¿Por qué ejecutar Erugo en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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