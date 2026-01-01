Implementa Focalboard con un solo clic.
Herramienta de gestiÃ³n de proyectos de cÃ³digo abierto con vistas de Kanban, tabla, galerÃa y calendario para equipos e individuos.
Elige un plan VPS para Focalboard
Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Focalboard
Focalboard es una plataforma de gestiÃ³n de proyectos de cÃ³digo abierto desarrollada por Mattermost como una alternativa autoalojada a Trello, Notion y Asana. Combina tableros Kanban intuitivos con mÃºltiples modos de vista: tabla, galerÃa y calendario, para que puedas visualizar los mismos datos del proyecto en el formato que mejor se adapte a tu flujo de trabajo. Las tarjetas admiten propiedades personalizadas, etiquetas, fechas de vencimiento y archivos adjuntos, adaptÃ¡ndose a cualquier tipo de proyecto, desde sprints de software hasta calendarios de contenido.
Alojar Focalboard en tu VPS significa tableros, tarjetas y miembros de equipo ilimitados a un coste predecible: sin precios por usuario, sin lÃmites en el nÃºmero de tableros y sin riesgo de que tus datos de proyecto se moneticen. El backend ligero de SQLite no requiere una base de datos externa, lo que simplifica la implementaciÃ³n y el mantenimiento.
Funciones clave de Focalboard
MÃºltiples modos de vista
Cambia entre vistas de Kanban, tabla, galerÃa y calendario de los mismos datos para que coincida con tu forma de pensar sobre tu proyecto.
Propiedades personalizadas
AÃ±ade campos personalizados, etiquetas, fechas y asignados a las tarjetas para adaptar cada tablero a tus requisitos especÃficos de flujo de trabajo.
ColaboraciÃ³n en tiempo real
Varios miembros del equipo pueden editar tableros simultÃ¡neamente, con comentarios y @menciones manteniendo la comunicaciÃ³n en contexto.
Importar de Herramientas populares
Migra proyectos existentes de Trello, Asana y Notion utilizando la funcionalidad de importaciÃ³n integrada para evitar empezar desde cero.
Plantillas de tablero
Plantillas predefinidas para tipos de proyectos comunes te permiten configurar un nuevo tablero en segundos con la estructura adecuada ya establecida.
Â¿Por quÃ© ejecutar Focalboard en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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