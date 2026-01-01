Komari es una herramienta de monitorización de servidores ligera y de código abierto, diseñada para autoalojadores que necesitan visibilidad en tiempo real de su infraestructura sin la complejidad de las plataformas de monitorización empresariales. Utiliza un pequeño agente instalado en cada servidor monitorizado para recopilar métricas de CPU, memoria, disco y red, que luego se muestran en un panel de control web limpio.

Dado que Komari es autoalojado, toda la telemetría de tu servidor permanece en tu propia infraestructura sin que se envíen datos a servicios de terceros. Su diseño basado en SQLite significa cero dependencias de bases de datos externas, lo que lo hace rápido de implementar y sencillo de mantener incluso para equipos pequeños y operadores individuales.