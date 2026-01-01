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Panel de control ligero y autohospedado para la monitorización de servidores con recopilación de datos basada en agentes y métricas en tiempo real.

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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Acceso rápido a los registros del contenedor
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Procesadores AMD EPYC
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Komari

Komari es una herramienta de monitorización de servidores ligera y de código abierto, diseñada para autoalojadores que necesitan visibilidad en tiempo real de su infraestructura sin la complejidad de las plataformas de monitorización empresariales. Utiliza un pequeño agente instalado en cada servidor monitorizado para recopilar métricas de CPU, memoria, disco y red, que luego se muestran en un panel de control web limpio.

Dado que Komari es autoalojado, toda la telemetría de tu servidor permanece en tu propia infraestructura sin que se envíen datos a servicios de terceros. Su diseño basado en SQLite significa cero dependencias de bases de datos externas, lo que lo hace rápido de implementar y sencillo de mantener incluso para equipos pequeños y operadores individuales.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Komari

Monitorización basada en agentes

Instala el ligero agente Komari en cualquier servidor para recopilar y transmitir métricas de vuelta a tu panel de control central.

Métricas en tiempo real

Visualiza el uso de la CPU, el consumo de memoria, la E/S de disco y el rendimiento de la red, actualizado en tiempo real en la interfaz web.

Panel de control multiservidor

Monitoriza todos tus servidores desde un único panel de control, con cada agente informando de forma independiente al host central.

Cero dependencias externas

El almacenamiento SQLite significa que no hay un servicio de base de datos separado que gestionar — solo el contenedor y un volumen de datos persistente.

Soporte de tema personalizado

Personaliza la apariencia del panel de control para que coincida con tus preferencias o la imagen de marca de tu organización.

¿Por qué ejecutar Komari en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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