Hasta un 69% de descuento en Fusion RSS

Implementa Fusion RSS con instalación de un solo clic.

Lector RSS autoalojado y ligero con una interfaz de usuario web limpia, atajos de teclado y compatibilidad con la API de Fever.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa Fusion RSS con instalación de un solo clic.

Elige un plan VPS para Fusion RSS

-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Fusion RSS

Fusion es un lector RSS de código abierto minimalista escrito en Go que se centra en un flujo de trabajo de lectura rápido y sin distracciones. Analiza feeds RSS y Atom, descubre automáticamente feeds de URLs de sitios web y organiza las suscripciones en grupos mientras rastrea el estado de no leídos, los marcadores y la búsqueda de texto completo en toda tu biblioteca.

Alojar Fusion en tu propio VPS mantiene tu lista de suscripciones e historial de lectura fuera de los servicios de terceros, y su compatibilidad con la API de Fever permite que clientes móviles nativos como Reeder, Unread y FeedMe se sincronicen con tu propia instancia en lugar de un agregador en la nube.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Fusion RSS

Soporte de API de Fever

Sincroniza artículos con clientes nativos de iOS, Android y de escritorio como Reeder, Unread y FeedMe a través de la API compatible con Fever integrada.

Lector impulsado por teclado

Los atajos tipo Google Reader te permiten gestionar cientos de artículos por sesión sin soltar el teclado.

Autodescubrimiento de fuentes

Pega cualquier URL de sitio web y Fusion localiza automáticamente el feed RSS o Atom, con organización por grupos para listas de suscripción ordenadas.

PWA responsiva

La aplicación web progresiva instalable ofrece una experiencia de lectura con sensación nativa en teléfonos, tabletas y navegadores de escritorio.

Inicio de sesión único de OIDC

La integración opcional de OpenID Connect te permite autenticarte contra Keycloak, Authelia o cualquier proveedor de identidad compatible.

No exceso de IA

Omite deliberadamente las funciones de resumen y recomendación con IA para mantener al lector concentrado, con una experiencia ligera y predecible.

¿Por qué ejecutar Fusion RSS en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Consulta nuestra política de reembolsos para saber más.

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