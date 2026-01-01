Implementa Loomio con un solo clic.
Plataforma de cÃ³digo abierto para la toma de decisiones colaborativa que permite a los grupos discutir propuestas, realizar encuestas y tomar decisiones juntos.
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Todo lo que puedes crear con Loomio
Loomio es una plataforma de cÃ³digo abierto diseÃ±ada especÃficamente para la toma de decisiones colaborativa. Los grupos pueden mantener debates estructurados, crear propuestas, realizar encuestas y registrar los resultados, todo en un solo lugar. A diferencia de las herramientas de chat generales, Loomio mantiene las conversaciones centradas en avanzar hacia decisiones claras, lo que la hace ideal para cooperativas, organizaciones sin Ã¡nimo de lucro, organizaciones comunitarias y equipos distribuidos.
Autoalojar Loomio en tu propio VPS mantiene los datos de los miembros completamente bajo tu control, sin tarifas por usuario y sin dependencia de un servicio de terceros. Esta implementaciÃ³n incluye la aplicaciÃ³n web completa de Rails, el trabajador en segundo plano de Sidekiq, la base de datos PostgreSQL, la cola de Redis y un servidor Hocuspocus para la ediciÃ³n colaborativa de documentos en tiempo real.
Funciones clave de Loomio
Propuestas estructuradas
Crea propuestas con plazos definidos con opciones de acuerdo, desacuerdo, abstenciÃ³n y bloqueo para que los grupos puedan tomar decisiones responsables con un rastro de auditorÃa claro.
Encuestas flexibles
Realiza votaciones por orden de preferencia, votaciones por puntos, encuestas de puntuaciÃ³n y encuestas de horarios de reuniones para recopilar aportaciones matizadas del grupo mÃ¡s allÃ¡ de las simples preguntas de sÃ/no.
Hilos de discusiÃ³n
MantÃ©n las conversaciones organizadas con comentarios encadenados y reacciones contextuales, para que el contexto importante nunca se pierda en un canal de chat concurrido.
ColaboraciÃ³n en tiempo real
Edita de forma colaborativa el texto de la propuesta y los hilos de discusiÃ³n en tiempo real utilizando el servidor Hocuspocus integrado, sin necesidad de un editor de terceros.
Subgrupos y permisos
Organiza a los miembros en subgrupos con ajustes de privacidad y roles independientes, lo que permite estructuras organizativas complejas dentro de una Ãºnica instalaciÃ³n.
Â¿Por quÃ© ejecutar Loomio en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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