Implementa Cleanuparr con un solo clic.
Limpiador de cola avanzado para la pila de Servarr que elimina automáticamente las descargas atascadas, fallidas y maliciosas.
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Cleanuparr es un gestor de descargas autoalojado diseñado específicamente para el ecosistema Servarr. Se conecta a Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y Whisparr, junto con qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent y rTorrent, y luego inspecciona continuamente la cola para eliminar las descargas que están atascadas, bloqueadas en metadatos, descargándose demasiado lento, fallando al importar o que coinciden con patrones de malware conocidos, como archivos sospechosos
.lnk y
.zipx.
Más allá de la higiene de la cola, Cleanuparr busca proactivamente medios perdidos y actualizaciones de calidad que no cumplen con el umbral, poda las semillas finalizadas, elimina los archivos huérfanos que ya no son rastreados por los arrs y envía alertas en cada eliminación. Ejecutarlo en tu propio VPS mantiene tu automatización de medios ordenada las 24 horas del día sin necesidad de supervisión manual de la cola.
Funciones clave de Cleanuparr
Limpieza basada en el borrado de formato
Marca las descargas erróneas con advertencias configurables y elimínalas y bloquéalas automáticamente una vez que alcancen tu umbral.
Bloqueador de Malware
Detectar y eliminar torrents maliciosos conocidos utilizando patrones mantenidos por la comunidad y una lista de bloqueo integrada de tipos de archivo sospechosos.
Integración en todo Servarr
Funciona con Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr y Whisparr junto con qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent y rTorrent en un solo lugar.
Búsqueda de faltantes y actualizaciones
Activa automáticamente búsquedas de elementos faltantes y mejoras de calidad que no cumplen el punto de corte, incluyendo el seguimiento de puntuación de formato personalizado.
Limpieza de huérfanos y de siembra
Elimina las descargas sin enlaces duros o referencias arr, poda las semillas de larga duración y es compatible con flujos de trabajo conscientes de la siembra cruzada.
Notificaciones en tiempo real
Envía alertas por cada infracción, eliminación o bloqueo a través de tu canal de notificación preferido para que nada pase desapercibido.
¿Por qué ejecutar Cleanuparr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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