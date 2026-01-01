BugSink es una plataforma de seguimiento de errores autohospedada que captura, agrupa y muestra excepciones de aplicación en tus servicios en tiempo real. Construida con Django y Python, proporciona los stack traces, el contexto de error y la deduplicación que los equipos de desarrollo necesitan para diagnosticar y resolver problemas rápidamente, sin enviar información de depuración sensible a un servicio de terceros.

El autohospedaje en tu propio VPS elimina la tarificación por volumen de errores, elimina las preocupaciones por la residencia de datos para las industrias reguladas y te permite integrar el seguimiento de errores directamente con tu infraestructura existente. Esta implementación combina BugSink con MySQL para un almacenamiento duradero de errores y crea un usuario administrador automáticamente en el primer inicio.