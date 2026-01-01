Despliega Wingfit con instalaciĆ³n en un solo clic.
AplicaciĆ³n de fitness minimalista de cĆ³digo abierto para registrar entrenamientos, hacer seguimiento de ejercicios y monitorear el progreso personal de forma privada.
Elige un plan VPS para Wingfit
Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Wingfit
Wingfit es una aplicaciĆ³n minimalista de seguimiento de actividad fĆsica autoalojada, centrada en la sencillez y la privacidad. Ofrece una interfaz limpia para registrar entrenamientos, seguir series y repeticiones de ejercicios, y monitorizar el progreso fĆsico personal a lo largo del tiempo, sin anuncios, suscripciones ni compartir datos con servicios de terceros.
Alojar Wingfit en un VPS mantiene todos tus datos de actividad fĆsica completamente privados en tu propia infraestructura. La implementaciĆ³n ligera de un solo servicio no requiere una base de datos externa, lo que hace que la configuraciĆ³n sea rĆ”pida y el mantenimiento mĆnimo, a la vez que te proporciona un registro de actividad fĆsica permanente accesible desde cualquier navegador.
Funciones clave de Wingfit
Registro de entrenamiento
Registra ejercicios individuales con series, repeticiones y pesos para crear un registro completo de cada sesiĆ³n de entrenamiento.
Seguimiento del progreso
Monitoriza las tendencias de fuerza y volumen a lo largo del tiempo para medir el progreso de tu forma fĆsica e identificar Ć”reas de mejora.
DiseĆ±o que prioriza la privacidad
Todos los datos de actividad fĆsica permanecen en tu VPS sin sincronizaciĆ³n en la nube, anĆ”lisis o publicidad de terceros.
Despliegue ligero
El contenedor de un solo servicio con requisitos mĆnimos de recursos permite que Wingfit se ejecute fĆ”cilmente junto a otras aplicaciones.
ĀæPor quĆ© ejecutar Wingfit en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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