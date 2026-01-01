Pelican Panel es una bifurcación impulsada por la comunidad y una modernización de Pterodactyl, reescrito sobre la última pila de Laravel y Filament para ofrecer una experiencia de administración más rápida, un instalador web integrado y un sistema de plugins para extender el panel sin bifurcar el código base. Cada servidor de juegos se aprovisiona en su propio contenedor Docker aislado a través del demonio Wings complementario, manteniendo los recursos contenidos y el host seguro.

El autoalojamiento de Pelican elimina las tarifas por servidor del hosting de juegos administrado y otorga a los operadores control total sobre la marca, la autenticación, los 'eggs' y el almacenamiento de la base de datos. Esta implementación incluye el Panel junto con MariaDB y Redis. Wings debe instalarse por separado en cada nodo que ejecute servidores de juegos.