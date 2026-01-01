Implementa WPS Office con un solo clic.
Suite ofimática completa con procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones, accesible desde cualquier navegador a través de tu VPS.
Elige un plan VPS para WPS Office
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con WPS Office
WPS Office es una completa suite de productividad ofimática que incluye Writer, Spreadsheets, Presentation y herramientas de edición de PDF. Se entrega como una aplicación de escritorio accesible desde el navegador a través de la transmisión de KasmVNC, lo que te proporciona un entorno de oficina completo desde cualquier dispositivo sin necesidad de instalar software localmente.
Autoalojar WPS Office en un VPS proporciona un espacio de trabajo persistente con tus documentos siempre disponibles en una URL segura. WPS Office tiene una alta compatibilidad con los formatos de Microsoft Office, como DOCX, XLSX y PPTX, lo que la convierte en una suite ofimática práctica para trabajar con archivos de colegas que utilizan Microsoft Office.
Funciones clave de WPS Office
Suite ofimática completa
Incluye Writer (procesador de textos), Hojas de cálculo (compatible con Excel), Presentación (compatible con PowerPoint) y herramientas PDF en un solo paquete.
Acceso desde el navegador
Accede al escritorio completo de WPS Office desde cualquier navegador a través de KasmVNC sin instalar software en tu dispositivo local.
Compatible con Microsoft Office
Abrir, editar y guardar archivos DOCX, XLSX y PPTX con alta fidelidad para mantener la compatibilidad con los usuarios de Microsoft Office.
Edición de PDF
Ve, anota y edita documentos PDF directamente en WPS Office sin necesidad de convertirlos a otro formato primero.
Almacenamiento persistente de documentos
Los documentos y ajustes persisten entre sesiones en tu VPS, por lo que tu espacio de trabajo está siempre exactamente como lo dejaste.
¿Por qué ejecutar WPS Office en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
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