Milvus es la base de datos vectorial de código abierto más popular del mundo, diseñada específicamente para almacenar y buscar incrustaciones de alta dimensionalidad generadas por modelos de aprendizaje automático. Es compatible con índices HNSW, IVF y DiskANN, búsqueda vectorial híbrida densa y dispersa, y maneja miles de millones de vectores manteniendo una latencia de consulta inferior al milisegundo. Esta plantilla despliega la pila completa de Milvus con etcd para metadatos, MinIO para almacenamiento de objetos y la interfaz web Attu para gestión visual.

Alojar Milvus en tu propio VPS mantiene las incrustaciones propietarias y los datos sensibles de usuario dentro de tu infraestructura, proporciona memoria y CPU dedicadas para cargas de trabajo de IA intensivas en índices, y elimina los costes por consulta de los servicios gestionados de bases de datos vectoriales.