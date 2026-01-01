Implementa Milvus con un solo clic.
Base de datos vectorial de código abierto diseñada para aplicaciones de IA que busca miles de millones de embeddings con una latencia de sub-milisegundos.
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Milvus es la base de datos vectorial de código abierto más popular del mundo, diseñada específicamente para almacenar y buscar incrustaciones de alta dimensionalidad generadas por modelos de aprendizaje automático. Es compatible con índices HNSW, IVF y DiskANN, búsqueda vectorial híbrida densa y dispersa, y maneja miles de millones de vectores manteniendo una latencia de consulta inferior al milisegundo. Esta plantilla despliega la pila completa de Milvus con etcd para metadatos, MinIO para almacenamiento de objetos y la interfaz web Attu para gestión visual.
Alojar Milvus en tu propio VPS mantiene las incrustaciones propietarias y los datos sensibles de usuario dentro de tu infraestructura, proporciona memoria y CPU dedicadas para cargas de trabajo de IA intensivas en índices, y elimina los costes por consulta de los servicios gestionados de bases de datos vectoriales.
Funciones clave de Milvus
Búsqueda a escala de mil millones
Indexar y consultar miles de millones de vectores con latencia de sub-milisegundos utilizando índices HNSW, IVF o DiskANN.
Búsqueda híbrida
Combina vectores densos, vectores dispersos y filtros de metadatos en una sola consulta para una recuperación de IA más precisa.
Infraestructura lista para RAG
Almacena embeddings de documentos y recupera contexto relevante para LLM, impulsando chatbots precisos y sistemas de preguntas y respuestas.
Attu Web UI
Gestionar colecciones, ejecutar consultas y monitorizar el estado del clúster a través de una consola de gestión integrada basada en navegador.
SDKs multilenguaje
Los clientes oficiales para Python, Java, Go y Node.js, además de las API REST y gRPC, se integran con cualquier pila de IA.
¿Por qué ejecutar Milvus en Hostinger?
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Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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