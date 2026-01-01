Despliega Prowlarr con instalación en un solo clic.
Gestor de indexadores centralizado para la pila arr: configura más de 500 indexadores de Torrent y Usenet una sola vez y sincronízalos automáticamente con todas tus aplicaciones multimedia.
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Todo lo que puedes crear con Prowlarr
Prowlarr es el centro de indexadores para el ecosistema de automatización de medios arr. En lugar de configurar cada tracker y proveedor de Usenet por separado en Sonarr, Radarr, Lidarr y Readarr, los añades una vez en Prowlarr y este sincroniza la configuración automáticamente con cada aplicación conectada. Con soporte para más de 500 indexadores, monitorización de estado integrada y la integración de Flaresolverr para sitios protegidos por Cloudflare, Prowlarr elimina el mantenimiento repetitivo que conlleva un stack de medios multiaplicación.
Ejecutar Prowlarr en un VPS garantiza comprobaciones de estado de indexadores 24/7 y sincronización instantánea en todas tus aplicaciones de medios, con velocidades de red empresariales para resultados de búsqueda rápidos y almacenamiento persistente que protege tus credenciales de tracker privado y definiciones de indexadores personalizadas.
Funciones clave de Prowlarr
Gestión centralizada de indexadores
Añade cualquier rastreador de Torrent o indexador de Usenet una vez en Prowlarr y automáticamente envía la configuración a cada aplicación arr conectada: no es necesario configurar dos veces.
Más de 500 indexadores compatibles
Las definiciones preconfiguradas cubren cientos de rastreadores públicos y privados y proveedores de Usenet, con soporte YAML de Cardigann para añadir fuentes personalizadas.
Seguimiento de la salud
Prowlarr prueba continuamente los indexadores y marca los fallos con informes de estado detallados, para que detectes los rastreadores rotos antes de que dejen de entregar resultados en silencio.
Integración de Flaresolverr
El soporte integrado para Flaresolverr permite a Prowlarr eludir la protección de bots de Cloudflare en indexadores que de otro modo serían inaccesibles para las herramientas automatizadas.
Buscar y Estadísticas
Realiza búsquedas manuales en todos los indexadores simultáneamente y revisa los recuentos de consultas por indexador, las tasas de captura y el historial de rendimiento desde un único panel de control.
¿Por qué ejecutar Prowlarr en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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