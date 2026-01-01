Prowlarr es el centro de indexadores para el ecosistema de automatización de medios arr. En lugar de configurar cada tracker y proveedor de Usenet por separado en Sonarr, Radarr, Lidarr y Readarr, los añades una vez en Prowlarr y este sincroniza la configuración automáticamente con cada aplicación conectada. Con soporte para más de 500 indexadores, monitorización de estado integrada y la integración de Flaresolverr para sitios protegidos por Cloudflare, Prowlarr elimina el mantenimiento repetitivo que conlleva un stack de medios multiaplicación.

Ejecutar Prowlarr en un VPS garantiza comprobaciones de estado de indexadores 24/7 y sincronización instantánea en todas tus aplicaciones de medios, con velocidades de red empresariales para resultados de búsqueda rápidos y almacenamiento persistente que protege tus credenciales de tracker privado y definiciones de indexadores personalizadas.