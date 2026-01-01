Despliega Haven con instalaciĆ³n en un solo clic.
Plataforma de blogs privada autoalojada para diarios personales, actualizaciones familiares y escritos compartidos solo con las personas que invites.
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Haven
Haven es una aplicaciĆ³n de blog personal de cĆ³digo abierto construida sobre Ruby on Rails para escritores que quieren un espacio privado para compartir con amigos y familiares en lugar de con el internet pĆŗblico. No hay auto-registro, sin anuncios, sin rastreadores y sin feed algorĆtmico. Solo las personas para las que creas cuentas pueden leer tus publicaciones.
Autoalojar Haven en tu propio VPS mantiene tus entradas de diario, fotos y lista de suscriptores completamente bajo tu control, con un editor de Markdown, un lector RSS integrado y escalado de imĆ”genes optimizado para lectura con ancho de banda bajo.
Funciones clave de Haven
Privado por defecto
Sin registro automĆ”tico significa que solo los lectores invitados pueden ver tus publicaciones, fotos y comentarios: ideal para blogs familiares y diarios personales.
Editor de Markdown
Escribe publicaciones en Markdown con vista previa en vivo, imĆ”genes incrustadas, vĆdeo y audio renderizados directamente dentro del editor.
Lector de RSS integrado
Sigue otros blogs de Haven y feeds pĆŗblicos desde tu propio panel de control sin un lector de feeds aparte.
Fuentes RSS privadas
Cada lector invitado obtiene una URL RSS personal autenticada para que pueda suscribirse en cualquier lector de feeds sin exponer tu blog pĆŗblicamente.
Amigable con el ancho de banda
Las imĆ”genes subidas se reducen automĆ”ticamente y la interfaz se entrega sin frameworks de JavaScript, para que las pĆ”ginas se mantengan rĆ”pidas en redes lentas.
PersonalizaciĆ³n de temas
Inyecta CSS y fuentes personalizados directamente desde el panel de administraciĆ³n para que coincidan con tu estilo personal sin bifurcar el cĆ³digo base.
ĀæPor quĆ© ejecutar Haven en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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