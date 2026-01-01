Haven es una aplicaciĆ³n de blog personal de cĆ³digo abierto construida sobre Ruby on Rails para escritores que quieren un espacio privado para compartir con amigos y familiares en lugar de con el internet pĆŗblico. No hay auto-registro, sin anuncios, sin rastreadores y sin feed algorĆ­tmico. Solo las personas para las que creas cuentas pueden leer tus publicaciones.

Autoalojar Haven en tu propio VPS mantiene tus entradas de diario, fotos y lista de suscriptores completamente bajo tu control, con un editor de Markdown, un lector RSS integrado y escalado de imĆ”genes optimizado para lectura con ancho de banda bajo.