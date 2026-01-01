Kill Bill es una plataforma de facturación y pagos de código abierto de eficacia probada, utilizada en producción por empresas que procesan millones de facturas al mes. Gestiona toda la pila de monetización —gestión de catálogos, suscripciones, facturación recurrente, impuestos y enrutamiento de pagos— a través de una arquitectura modular que te permite combinar pasarelas de pago, motores de impuestos y proveedores de análisis sin reescribir la lógica de negocio.

El autoalojamiento de Kill Bill mantiene los metadatos de pago de los clientes, el historial de suscripciones y las reglas de precios bajo tu control total, sin tarifas por transacción ni bloqueo de proveedor. La interfaz de administración Kaui incluida proporciona a los equipos de finanzas y soporte una consola web para cuentas, facturas, reembolsos y cambios de plan sin escribir una sola llamada a la API.