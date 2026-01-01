Implementa Kill Bill con 1 clic.
Plataforma de código abierto de facturación de suscripciones y pagos para SaaS, mercados y negocios basados en el uso.
Elige un plan VPS para Kill Bill
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Kill Bill
Kill Bill es una plataforma de facturación y pagos de código abierto de eficacia probada, utilizada en producción por empresas que procesan millones de facturas al mes. Gestiona toda la pila de monetización —gestión de catálogos, suscripciones, facturación recurrente, impuestos y enrutamiento de pagos— a través de una arquitectura modular que te permite combinar pasarelas de pago, motores de impuestos y proveedores de análisis sin reescribir la lógica de negocio.
El autoalojamiento de Kill Bill mantiene los metadatos de pago de los clientes, el historial de suscripciones y las reglas de precios bajo tu control total, sin tarifas por transacción ni bloqueo de proveedor. La interfaz de administración Kaui incluida proporciona a los equipos de finanzas y soporte una consola web para cuentas, facturas, reembolsos y cambios de plan sin escribir una sola llamada a la API.
Funciones clave de Kill Bill
Motor de suscripción
Pruebas de modelo, contratos de duración determinada, precios combinados y actualizaciones y degradaciones complejas del catálogo con prorrateo gestionado automáticamente.
Plugins de pasarela de pago
Dirige los cargos a través de Stripe, Adyen, Braintree, PayPal y docenas de otros proveedores utilizando plugins de pago intercambiables.
Facturación y cobro
Genera facturas a tiempo, reintenta los pagos fallidos con reglas de cobro configurables y recupera ingresos sin escribir scripts personalizados.
Consola de administración de Kaui
Explorar cuentas, reembolsar pagos, editar suscripciones e inspeccionar facturas a través de una interfaz de usuario web dedicada, diseñada para equipos de soporte y finanzas.
API REST y plugins
La API REST completa más un SDK de plugin de Java/Ruby te permite integrar Kill Bill con CRMs, motores de impuestos y herramientas de análisis sin bifurcar el núcleo.
Preparado para multiarrendamiento
Aísla marcas, regiones o segmentos de clientes dentro de una única instancia usando la multitenencia integrada con catálogos y credenciales separados.
¿Por qué ejecutar Kill Bill en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.