PocketBase incluye una base de datos SQLite en tiempo real, autenticación de usuarios (correo electrónico/contraseña y OAuth2), almacenamiento de archivos y un panel de administración en un único binario Go. Genera automáticamente API REST y WebSocket para cada colección que crees, para que puedas pasar de cero a un backend funcional en minutos sin tener que iniciar servicios separados.

Alojar PocketBase en tu propio VPS mantiene todos los datos de usuario y registros de aplicaciones bajo tu control, elimina las tarifas de BaaS en la nube por solicitud y te proporciona un servidor persistente y siempre activo con costes predecibles a medida que tu aplicación escala.