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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Procesadores AMD EPYC
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Velocidad de red de 1 Gbps
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con PocketBase

PocketBase incluye una base de datos SQLite en tiempo real, autenticación de usuarios (correo electrónico/contraseña y OAuth2), almacenamiento de archivos y un panel de administración en un único binario Go. Genera automáticamente API REST y WebSocket para cada colección que crees, para que puedas pasar de cero a un backend funcional en minutos sin tener que iniciar servicios separados.

Alojar PocketBase en tu propio VPS mantiene todos los datos de usuario y registros de aplicaciones bajo tu control, elimina las tarifas de BaaS en la nube por solicitud y te proporciona un servidor persistente y siempre activo con costes predecibles a medida que tu aplicación escala.

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Funciones clave de PocketBase

Base de datos en tiempo real

Colecciones respaldadas por SQLite con API REST y WebSocket automáticas te permiten suscribirte a cambios de datos en tiempo real sin escribir una sola línea de código de backend.

Autenticación integrada

El registro con email y contraseña y los proveedores OAuth2 (Google, GitHub y más) vienen preconfigurados, eliminando la necesidad de un servicio de identidad independiente.

Almacenamiento de archivos

Sube y sirve archivos directamente a través de PocketBase con redimensionamiento automático de imágenes, o conecta un bucket compatible con S3 para almacenamiento externo escalable.

Panel de control del administrador

Una IU web integrada te permite gestionar colecciones, explorar registros, configurar proveedores de autenticación y monitorizar la actividad sin escribir consultas de base de datos.

Ganchos de JavaScript

Añadir validación personalizada, lógica de negocio y extensiones de rutas de API usando JavaScript. No se requiere recompilación, los cambios se aplican al instante.

¿Por qué ejecutar PocketBase en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
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¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

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El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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