Implementa PocketBase con 1 clic.
Backend de código abierto en un único ejecutable: base de datos en tiempo real, autenticación, almacenamiento de archivos y una interfaz de administración incluidos de serie.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con PocketBase
PocketBase incluye una base de datos SQLite en tiempo real, autenticación de usuarios (correo electrónico/contraseña y OAuth2), almacenamiento de archivos y un panel de administración en un único binario Go. Genera automáticamente API REST y WebSocket para cada colección que crees, para que puedas pasar de cero a un backend funcional en minutos sin tener que iniciar servicios separados.
Alojar PocketBase en tu propio VPS mantiene todos los datos de usuario y registros de aplicaciones bajo tu control, elimina las tarifas de BaaS en la nube por solicitud y te proporciona un servidor persistente y siempre activo con costes predecibles a medida que tu aplicación escala.
Funciones clave de PocketBase
Base de datos en tiempo real
Colecciones respaldadas por SQLite con API REST y WebSocket automáticas te permiten suscribirte a cambios de datos en tiempo real sin escribir una sola línea de código de backend.
Autenticación integrada
El registro con email y contraseña y los proveedores OAuth2 (Google, GitHub y más) vienen preconfigurados, eliminando la necesidad de un servicio de identidad independiente.
Almacenamiento de archivos
Sube y sirve archivos directamente a través de PocketBase con redimensionamiento automático de imágenes, o conecta un bucket compatible con S3 para almacenamiento externo escalable.
Panel de control del administrador
Una IU web integrada te permite gestionar colecciones, explorar registros, configurar proveedores de autenticación y monitorizar la actividad sin escribir consultas de base de datos.
Ganchos de JavaScript
Añadir validación personalizada, lógica de negocio y extensiones de rutas de API usando JavaScript. No se requiere recompilación, los cambios se aplican al instante.
¿Por qué ejecutar PocketBase en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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