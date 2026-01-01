Implementa Mafl con un solo clic.
Página de inicio minimalista autoalojada que organiza cada servicio, enlace y panel de control que utilizas detrás de una sola pestaña.
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Todo lo que puedes crear con Mafl
Mafl es una página de inicio de código abierto creada para personas que ejecutan múltiples servicios autoalojados y quieren un punto de partida rápido y sin distracciones. Todo el diseño se describe en un único archivo de configuración YAML, por lo que el panel de control es reproducible, con control de versiones y fácil de respaldar junto con el resto de tu stack.
Alojar Mafl en tu propio VPS mantiene cada marcador, clave API e integración en una infraestructura que tú controlas. Todas las solicitudes de terceros para widgets de servicio se envían a través del backend de Mafl, por lo que las credenciales y los metadatos nunca se filtran al navegador o a proveedores de paneles de control externos.
Funciones clave de Mafl
Configuración YAML
Define grupos, servicios, temas y widgets en un único archivo config.yml que puedes controlar por versiones y replicar entre entornos.
Widgets de servicio en tiempo real
Las tarjetas interactivas muestran datos en tiempo real, como el tiempo, información de IP e integraciones personalizadas, sin exponer las claves de API al navegador.
Temas personalizados
Cambia entre temas preinstalados o diseña el tuyo propio para que coincida con tu marca y compártelo con la comunidad.
Interfaz de usuario multilenguaje
Incluye inglés, español, alemán, francés, ruso, chino y más, detectado automáticamente desde el navegador del visitante.
Iconify e iconos emoji
Elige entre más de 200.000 iconos vectoriales de Iconify, cualquier emoji, URL remota o imagen almacenada localmente para cada mosaico de servicio.
PWA instalable
Añade Mafl a tu teléfono o escritorio como una Aplicación Web Progresiva para una experiencia de lanzador instantánea, similar a una aplicación.
¿Por qué ejecutar Mafl en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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El mejor hosting VPS con Docker
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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