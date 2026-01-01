Mafl es una página de inicio de código abierto creada para personas que ejecutan múltiples servicios autoalojados y quieren un punto de partida rápido y sin distracciones. Todo el diseño se describe en un único archivo de configuración YAML, por lo que el panel de control es reproducible, con control de versiones y fácil de respaldar junto con el resto de tu stack.

Alojar Mafl en tu propio VPS mantiene cada marcador, clave API e integración en una infraestructura que tú controlas. Todas las solicitudes de terceros para widgets de servicio se envían a través del backend de Mafl, por lo que las credenciales y los metadatos nunca se filtran al navegador o a proveedores de paneles de control externos.