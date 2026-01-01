Despliega The Lounge con un solo clic.
Cliente IRC autohospedado y siempre activo que te mantiene conectado y almacena tu historial completo de mensajes en todos tus dispositivos.
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Todo lo que puedes crear con The Lounge
The Lounge es un cliente IRC autohospedado basado en web que actÃºa como un *bouncer* IRC persistente, permaneciendo conectado a las redes 24/7 para que nunca te pierdas mensajes. Almacena el historial completo de chat y sincroniza los marcadores de lectura en todos tus dispositivos a travÃ©s de una interfaz de navegador adaptable.
Alojar The Lounge en un VPS proporciona a cada usuario una presencia IRC permanente sin necesidad de un servicio BNC separado. Es compatible con mÃºltiples cuentas de usuario, autenticaciÃ³n SASL y LDAP, notificaciones push, previsualizaciones de enlaces y conexiones simultÃ¡neas a mÃºltiples redes IRC.
Funciones clave de The Lounge
ConexiÃ³n siempre activa
The Lounge permanece conectado a las redes IRC 24/7 en tu VPS, para que no se pierdan mensajes incluso cuando tus dispositivos estÃ¡n desconectados.
Historial completo de mensajes
Todos los mensajes se almacenan en el servidor y se sincronizan en todos los dispositivos, dÃ¡ndote un historial completo desde cualquier navegador.
Soporte multired
Conecta a varias redes IRC simultÃ¡neamente con cuentas separadas para cada usuario en tu servidor.
Notificaciones push
Recibe notificaciones push en el mÃ³vil y en el escritorio para menciones y mensajes directos sin tener que mantener una pestaÃ±a del navegador abierta.
Â¿Por quÃ© ejecutar The Lounge en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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