The Lounge es un cliente IRC autohospedado basado en web que actÃºa como un *bouncer* IRC persistente, permaneciendo conectado a las redes 24/7 para que nunca te pierdas mensajes. Almacena el historial completo de chat y sincroniza los marcadores de lectura en todos tus dispositivos a travÃ©s de una interfaz de navegador adaptable.

Alojar The Lounge en un VPS proporciona a cada usuario una presencia IRC permanente sin necesidad de un servicio BNC separado. Es compatible con mÃºltiples cuentas de usuario, autenticaciÃ³n SASL y LDAP, notificaciones push, previsualizaciones de enlaces y conexiones simultÃ¡neas a mÃºltiples redes IRC.