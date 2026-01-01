Implementa MapStore con un solo clic.
Framework WebGIS de cÃ³digo abierto para construir mapas interactivos, paneles de control y geo-historias 3D desde cualquier fuente de datos.
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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan
Todo lo que puedes crear con MapStore
MapStore es un producto WebGIS de cÃ³digo abierto desarrollado por GeoSolutions que permite a los equipos crear, guardar y compartir mapas interactivos, paneles de control y geo-historias inmersivas en el navegador. Es compatible con la pila completa de estÃ¡ndares OGC (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) y se integra de forma nativa con GeoServer, MapServer, ArcGIS REST services y cualquier backend geoespacial compatible con estÃ¡ndares.
Construido sobre OpenLayers, Leaflet y CesiumJS, MapStore unifica visores 2D y 3D, una tabla de atributos enriquecida, widgets de grÃ¡ficos y un gestor de contexto para adaptar aplicaciones de mapas a diferentes grupos de usuarios. El autoalojamiento en un VPS dedicado mantiene las capas propietarias, los mapas base y los anÃ¡lisis bajo tu control, evitando al mismo tiempo el precio por usuario de las plataformas GIS alojadas.
Funciones clave de MapStore
Mapas y paneles de control
Crea mapas interactivos en 2D y paneles de datos con grÃ¡ficos, contadores y widgets de texto que se actualizan a partir de capas WMS, WFS y WPS en vivo.
GeoHistorias 3D
Crea geo-historias narrativas con escenas 3D impulsadas por CesiumJS, animaciones de vuelo y contenido multimedia incrustado para comunicar datos espaciales a audiencias no expertas en GIS.
EstÃ¡ndares OGC
El soporte nativo para WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW y 3D Tiles conecta MapStore con GeoServer, MapServer y cualquier servicio geoespacial compatible.
Gestor de contexto
Configurar contextos de aplicaciÃ³n que exponen barras de herramientas personalizadas, plugins y capas a grupos de usuarios especÃficos sin bifurcar la base de cÃ³digo.
IntegraciÃ³n de catÃ¡logo
Busca e importa capas de catÃ¡logos CSW, WMS, WMTS, TMS y ArcGIS REST directamente dentro del compositor de mapas, acelerando el descubrimiento de datos.
Tabla de atributos
Consultar, filtrar y editar atributos de caracterÃsticas vectoriales con una tabla estilo hoja de cÃ¡lculo que se sincroniza en tiempo real con la simbologÃa y las selecciones del mapa.
Â¿Por quÃ© ejecutar MapStore en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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