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Todo lo que necesitas y más con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Bookshelf

Bookshelf es el sucesor de Readarr, mantenido por la comunidad, construido sobre el mismo framework arr que impulsa Sonarr y Radarr. Monitoriza a tus autores favoritos, rastrea nuevos lanzamientos y descarga y organiza libros automáticamente a través de tus clientes de descarga existentes — incluyendo qBittorrent, Transmission, SABnzbd y NZBGet — antes de archivarlos en tu biblioteca de Calibre o Calibre-Web con metadatos limpios.

Alojar Bookshelf en un VPS mantiene el servicio funcionando 24/7 para que los lanzamientos se capturen en el momento en que aparecen, sin depender de que una máquina doméstica esté en línea. Los volúmenes persistentes conservan tus listas de autores, perfiles de calidad e historial de descargas a través de las actualizaciones de los contenedores.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Bookshelf

Seguimiento de autor automatizado

Supervisa bibliografías completas de autores y series para que cada nuevo lanzamiento se ponga en cola para su descarga automáticamente sin búsquedas manuales.

Compatibilidad multiformato de libros electrónicos

Soporta formatos EPUB, MOBI, AZW3, PDF y de audiolibros, incluyendo M4B, lo que te proporciona una única herramienta para toda tu biblioteca digital.

Descargar integración de cliente

Se conecta a qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd y NZBGet para que los libros lleguen a tu biblioteca a través del cliente que ya utilices.

Sincronización de la biblioteca de Calibre

Se integra directamente con Calibre y Calibre-Web para importar nuevas adquisiciones con metadatos consistentes y nombres de carpeta automáticamente.

Gestión de perfiles de calidad

Define los formatos preferidos y las opciones de respaldo por perfil, asegurando que las descargas cumplan con tus estándares de calidad sin intervención manual.

¿Por qué ejecutar Bookshelf en Hostinger?

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Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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