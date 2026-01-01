Despliega Zenfeed con un solo clic.
Centro RSS impulsado por IA que resume, busca semánticamente y encamina tus fuentes en alertas procesables e informes.
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Todo lo que puedes crear con Zenfeed
Zenfeed es un centro de información de IA de código abierto que combina un lector RSS clásico con un secretario LLM personal. En lugar de ahogarte en feeds sin procesar, cada artículo pasa por un proceso configurable que resume el contenido, lo clasifica con indicaciones personalizadas y lo incrusta en un índice semántico que puedes consultar en lenguaje natural. Las reglas de seguimiento convierten temas arbitrarios en tareas recurrentes que entregan informes programados, resúmenes de monitorización o notificaciones de webhook cuando aparece contenido coincidente.
Alojar Zenfeed en tu propio VPS mantiene tu lista de suscripciones, historial de lectura y tu clave API de LLM en una infraestructura que controlas. La plantilla incluye la interfaz de usuario web, el motor de Zenfeed con almacenamiento persistente y una instancia privada de RSSHub para que puedas suscribirte a miles de fuentes que no exponen feeds RSS nativos.
Funciones clave de Zenfeed
Resúmenes con IA
Cada artículo se procesa a través de un LLM que produce un resumen conciso para que puedas escanear docenas de fuentes en minutos en lugar de horas.
Búsqueda semántica
Un índice de incrustación te permite consultar tu historial de lectura en lenguaje natural y mostrar historias relacionadas a través de fuentes y a lo largo del tiempo.
Sesiones informativas programadas
Configura trabajos recurrentes que compilen resúmenes diarios o semanales de lo más relevante y los entreguen por correo electrónico o webhook.
Monitoreo de temas
Define reglas de seguimiento con indicaciones personalizadas que activan notificaciones cada vez que nuevos artículos coinciden con un tema, empresa o palabra clave.
RSSHub integrado
Una instancia de RSSHub integrada convierte miles de sitios sin fuentes nativas en suscripciones que puedes canalizar a través del pipeline de IA.
Abrir servidor MCP
Actúa como un servidor de Protocolo de Contexto de Modelo para que clientes de IA como Cherry Studio puedan chatear directamente con tu biblioteca de feeds personal.
¿Por qué ejecutar Zenfeed en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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