Cross-seed es una herramienta de automatizaciĆ³n de cĆ³digo abierto diseĆ±ada para ayudar a los usuarios de torrents a encontrar y aĆ±adir cross-seeds ātorrents que existen en mĆŗltiples rastreadores privados pero que comparten archivos idĆ©nticosā. Al comparar tus descargas existentes con indexadores como Prowlarr o Jackett, identifica lanzamientos coincidentes y los aĆ±ade automĆ”ticamente a tu cliente de torrents, permitiĆ©ndote sembrar en rastreadores adicionales sin volver a descargar ningĆŗn dato.

Ejecutar Cross-seed en un VPS garantiza un funcionamiento continuo 24/7, buscando nuevas oportunidades de cross-seed cada vez que surgen. Se integra con clientes de torrents populares, incluyendo qBittorrent, Deluge y rTorrent, y es compatible con la coincidencia basada en datos que funciona incluso cuando los nombres de los lanzamientos difieren entre los rastreadores.