Implementa Dashy con un solo clic.
Panel autoalojado altamente personalizable para organizar todos tus servicios, marcadores y widgets en un solo lugar.
Elige un plan VPS para Dashy
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Dashy
Dashy es un panel personal autoalojado que te ofrece una página de inicio atractiva y personalizable para todos tus servicios, aplicaciones y marcadores. Con cientos de iconos integrados, un amplio ecosistema de widgets y un editor de configuración visual, puedes crear una interfaz a medida sin editar archivos YAML. Las comprobaciones de estado en tiempo real monitorizan tus servicios continuamente, para que siempre sepas qué está funcionando.
Autoalojar Dashy en tu VPS significa que tu panel está disponible 24/7 desde cualquier dispositivo, con todos los datos de configuración bajo tu control. No hay tarifas de suscripción, ni límites de uso, ni acceso de terceros a la topología de tu infraestructura; solo un punto de entrada rápido y privado a todo lo que gestionas.
Funciones clave de Dashy
Monitoreo del estado del servicio
Comprueba continuamente si tus servicios están en línea y muestra indicadores de estado en tiempo real para que puedas detectar interrupciones de un vistazo.
Editor de configuración visual
Edita el diseño, las secciones y los elementos de tu panel de control a través de una interfaz de apuntar y hacer clic sin tocar los archivos de configuración YAML.
Amplio ecosistema de widgets
Añade previsiones meteorológicas, feeds RSS, estadísticas del sistema, relojes y docenas de otros widgets para transformar el panel de control en un centro de información.
Amplia biblioteca de iconos
Incluye más de 400 iconos de servicio preconfigurados y admite iconos personalizados, manteniendo tu panel de control visualmente coherente y fácil de navegar.
Soporte de múltiples páginas
Organiza servicios en varias páginas y secciones, haciendo que sea práctico gestionar un gran número de aplicaciones sin desorden.
¿Por qué ejecutar Dashy en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.