Jaeger es un proyecto graduado de la CNCF para el rastreo distribuido de extremo a extremo, construido originalmente en Uber para monitorizar miles de microservicios. Captura cÃ³mo las solicitudes se propagan a travÃ©s de tu sistema, revelando dependencias de servicio, desgloses de tiempo, propagaciÃ³n de errores y cuellos de botella de latencia que son invisibles solo con el registro tradicional. Esta implementaciÃ³n es compatible con el Protocolo OpenTelemetry (OTLP) de serie para la compatibilidad con las bibliotecas de instrumentaciÃ³n modernas.

Alojar Jaeger por tu cuenta mantiene los datos de rastreo, que a menudo contienen identificadores de usuario, consultas de bases de datos y detalles internos de la API, completamente en tu propia infraestructura. Evitas los precios por rastreo de los proveedores comerciales de APM y mantienes un control total sobre la retenciÃ³n y el acceso, con costes predecibles que escalan con tu VPS en lugar de con tu volumen de trÃ¡fico.