Hasta un 69% de descuento en yt-dlp Web UI

Despliega la IU web de yt-dlp con un solo clic.

Interfaz web autoalojada y servidor RPC para yt-dlp que descarga video y audio de mÃ¡s de 1.000 sitios.

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante
Backups automÃ¡ticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49â‚¬/mes
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GarantÃ­a de reembolso de 30 dÃ­as
Despliega la IU web de yt-dlp con un solo clic.

Elige un plan VPS para yt-dlp Web UI

-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-64%
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99â‚¬
5,49â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
1 nÃºcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MÃ¡s vendido
-64%
KVM 2
21,99â‚¬
7,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
2 nÃºcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
4 nÃºcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99â‚¬
21,99â‚¬/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 â‚¬/mes durante 2 aÃ±os. Cancela cuando quieras.
8 nÃºcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o
Administrador de Docker
Acceso rÃ¡pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pÃºblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aÃ±o

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con yt-dlp Web UI

yt-dlp Web UI es una interfaz de navegador de alto rendimiento y un servidor JSON-RPC para el popular descargador yt-dlp. Expone toda la potencia de yt-dlp a travÃ©s de una interfaz web limpia para que puedas poner descargas en cola, monitorizar el progreso en tiempo real, ver prÃ³ximas transmisiones en vivo y descargar videos de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud y cientos de otros sitios compatibles sin necesidad de usar la lÃ­nea de comandos.

Autoalojarlo en tu VPS te libera de los instaladores de escritorio, las extensiones de navegador que se rompen con cada cambio de sitio y los descargadores online con publicidad. Los archivos llegan directamente al almacenamiento del servidor con el ancho de banda del centro de datos, el servidor RPC te permite programar la automatizaciÃ³n y un lÃ­mite de cola integrado protege los recursos compartidos en el equipo.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de yt-dlp Web UI

Desarrollado por yt-dlp

Basado en yt-dlp, que permite descargar de YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud y mÃ¡s de mil otros sitios de vÃ­deo y audio.

Cola en tiempo real

Rastrea cada descarga activa y pendiente con progreso en tiempo real, ETA y actualizaciones de velocidad transmitidas a travÃ©s de WebSockets.

SelecciÃ³n de formato

Elige formatos exactos de vÃ­deo y audio, extrae solo el audio, sobrescribe los nombres de archivo de salida o pasa argumentos personalizados seguros de yt-dlp por descarga.

Servidor JSON-RPC

Un punto final RPC programable te permite activar descargas desde trabajos cron, scripts o clientes de terceros sin usar la interfaz de usuario.

LÃ­mites de concurrencia

El tamaÃ±o de cola configurable mantiene las descargas simultÃ¡neas bajo control para que una lista de reproducciÃ³n grande no agote el ancho de banda del VPS o la E/S del disco.

AutenticaciÃ³n por tokens

La autenticaciÃ³n JWT integrada protege la UI web y los puntos finales RPC detrÃ¡s de un nombre de usuario y una contraseÃ±a generados.

Â¿Por quÃ© ejecutar yt-dlp Web UI en Hostinger?

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Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

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Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicaciÃ³n al instante con una configuraciÃ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

UbicaciÃ³n de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu pÃºblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamÃ©rica, Europa, Asia y SudamÃ©rica.
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