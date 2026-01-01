DVinyl es un gestor de colecciones de código abierto creado para entusiastas de los medios físicos que desean un hogar único y personalizable para sus vinilos, CDs, casetes, libros, cómics, Blu-rays, DVDs y videojuegos. Obtiene metadatos enriquecidos y carátulas de Discogs, Hardcover, TMDB e IGDB, luego estima el valor de mercado de los lanzamientos musicales para que los coleccionistas puedan saber cuánto valen realmente sus estanterías.

Alojar DVinyl en tu propio VPS mantiene el inventario completo de tu colección, las etiquetas de ubicación y los datos de tu lista de deseos bajo tu control, en lugar de estar bloqueados dentro de una aplicación de terceros o una hoja de cálculo. La base de datos MongoDB incluida garantiza que tu catálogo persista a través de las actualizaciones, y un sistema de autenticación privado te permite navegar solo o compartir una vista de solo lectura con amigos.