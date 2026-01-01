Implementa DVinyl con un solo clic.
Gestor de colecciones autoalojado que cataloga y valora vinilos, CDs, libros, películas y videojuegos en una sola biblioteca.
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Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con DVinyl
DVinyl es un gestor de colecciones de código abierto creado para entusiastas de los medios físicos que desean un hogar único y personalizable para sus vinilos, CDs, casetes, libros, cómics, Blu-rays, DVDs y videojuegos. Obtiene metadatos enriquecidos y carátulas de Discogs, Hardcover, TMDB e IGDB, luego estima el valor de mercado de los lanzamientos musicales para que los coleccionistas puedan saber cuánto valen realmente sus estanterías.
Alojar DVinyl en tu propio VPS mantiene el inventario completo de tu colección, las etiquetas de ubicación y los datos de tu lista de deseos bajo tu control, en lugar de estar bloqueados dentro de una aplicación de terceros o una hoja de cálculo. La base de datos MongoDB incluida garantiza que tu catálogo persista a través de las actualizaciones, y un sistema de autenticación privado te permite navegar solo o compartir una vista de solo lectura con amigos.
Funciones clave de DVinyl
Biblioteca multiformato
Cataloga vinilos, CDs, casetes, libros, cómics, Blu-rays, DVDs y videojuegos conjuntamente en una colección unificada en lugar de hacer malabares con aplicaciones separadas.
Valoración de mercado de Discogs
Obtén estimaciones de mercado bajas, medias y altas en tiempo real de Discogs para que siempre sepas cuánto vale tu colección de música en el mercado secundario.
Importación de Discogs con un clic
Importa una colección completa de Discogs ya existente con un solo clic o añade nuevos elementos mediante el ID de lanzamiento sin volver a escribir los datos del artista, sello o pista.
Panel de control personalizable
Crea tu vista de inicio con widgets de estadísticas modulares, atajos de navegación configurables y temas visuales por categoría que se adapten a cómo navegas.
Seguimiento de ubicación física
Etiqueta dónde se encuentra cada artículo en tus estanterías, en el almacén o prestado, para que puedas encontrar un registro o libro específico sin tener que rebuscar en toda la colección.
Lista de deseos y compartir
Rastrea futuros hallazgos en una lista de deseos dedicada y expón tu catálogo a través de autenticación integrada para navegación privada o para compartir en modo de solo lectura.
¿Por qué ejecutar DVinyl en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
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