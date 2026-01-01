Despliega Black Candy con instalación de un solo clic.
Servidor de streaming de música autoalojado con un reproductor web limpio y aplicaciones móviles oficiales para tu colección de música personal.
Elige un plan VPS para Black Candy
Todo lo que necesitas y más con tu plan
Todo lo que puedes crear con Black Candy
Black Candy es un servidor de streaming de música de código abierto y autoalojado que convierte tu colección personal de audio en un servicio de streaming privado al que puedes acceder desde cualquier navegador o desde sus aplicaciones móviles oficiales. Escanea tu biblioteca, lee los metadatos y las carátulas de los álbumes, y lo presenta todo a través de un reproductor web limpio y adaptable con listas de reproducción, búsqueda y cuentas multiusuario.
A diferencia de las plataformas de streaming comerciales, Black Candy mantiene cada pista, lista de reproducción y hábito de escucha en una infraestructura de tu propiedad. No hay cuotas de suscripción, ningún catálogo que cambie sin previo aviso ni compresión de tus archivos de alta calidad; solo tu propia música, transmitida con total fidelidad desde tu VPS a cada dispositivo que utilizas.
Funciones clave de Black Candy
Streaming de música personal
Transmite tu propia colección desde cualquier navegador o las aplicaciones móviles oficiales, con carátulas de álbum completas, metadatos y búsqueda.
Cuentas multiusuario
Dale a cada oyente su propio inicio de sesión, listas de reproducción e historial de escucha mientras comparten una única biblioteca en un solo servidor.
Transcodificación sobre la marcha
Convierte automáticamente el audio a una tasa de bits apta para streaming para que la reproducción se mantenga fluida en conexiones lentas o móviles sin alterar los originales.
Listas de reproducción y búsqueda
Crea listas de reproducción manuales o inteligentes y encuentra cualquier artista, álbum o canción al instante con la búsqueda rápida de texto completo.
Propiedad completa de los datos
Tu música, tus listas de reproducción y tus datos de escucha permanecen en tu VPS: sin suscripciones, sin seguimiento y sin un catálogo que desaparezca.
¿Por qué ejecutar Black Candy en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀
¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.