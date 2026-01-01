Hasta un 69% de descuento en Black Candy

Despliega Black Candy con instalación de un solo clic.

Servidor de streaming de música autoalojado con un reproductor web limpio y aplicaciones móviles oficiales para tu colección de música personal.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49  € /mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Black Candy con instalación de un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
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Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
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Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 131,76 € (valorado en 431,76 €). Se renueva por 11,99 €/mes.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 191,76 € (valorado en 527,76 €). Se renueva por 14,99 €/mes.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 263,76 € (valorado en 863,76 €). Se renueva por 27,99 €/mes.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mes
Elegir plan
Obtén 24 meses por 527,76 € (valorado en 1.559,76 €). Se renueva por 49,99 €/mes.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Black Candy

Black Candy es un servidor de streaming de música de código abierto y autoalojado que convierte tu colección personal de audio en un servicio de streaming privado al que puedes acceder desde cualquier navegador o desde sus aplicaciones móviles oficiales. Escanea tu biblioteca, lee los metadatos y las carátulas de los álbumes, y lo presenta todo a través de un reproductor web limpio y adaptable con listas de reproducción, búsqueda y cuentas multiusuario.

A diferencia de las plataformas de streaming comerciales, Black Candy mantiene cada pista, lista de reproducción y hábito de escucha en una infraestructura de tu propiedad. No hay cuotas de suscripción, ningún catálogo que cambie sin previo aviso ni compresión de tus archivos de alta calidad; solo tu propia música, transmitida con total fidelidad desde tu VPS a cada dispositivo que utilizas.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Black Candy

Streaming de música personal

Transmite tu propia colección desde cualquier navegador o las aplicaciones móviles oficiales, con carátulas de álbum completas, metadatos y búsqueda.

Cuentas multiusuario

Dale a cada oyente su propio inicio de sesión, listas de reproducción e historial de escucha mientras comparten una única biblioteca en un solo servidor.

Transcodificación sobre la marcha

Convierte automáticamente el audio a una tasa de bits apta para streaming para que la reproducción se mantenga fluida en conexiones lentas o móviles sin alterar los originales.

Listas de reproducción y búsqueda

Crea listas de reproducción manuales o inteligentes y encuentra cualquier artista, álbum o canción al instante con la búsqueda rápida de texto completo.

Propiedad completa de los datos

Tu música, tus listas de reproducción y tus datos de escucha permanecen en tu VPS: sin suscripciones, sin seguimiento y sin un catálogo que desaparezca.

¿Por qué ejecutar Black Candy en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

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Garantía de reembolso de 30 días

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