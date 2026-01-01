Implementa Strapi con un solo clic.
CMS headless de cĆ³digo abierto lĆder que autogenera API REST y GraphQL a partir de tus modelos de contenido con un panel de administraciĆ³n personalizable.
Elige un plan VPS para Strapi
Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan
Todo lo que puedes crear con Strapi
Strapi es el CMS headless de cĆ³digo abierto mĆ”s popular del mundo, en el que confĆan mĆ”s de 800.000 desarrolladores. Ofrece un backend de gestiĆ³n de contenido totalmente personalizable con un panel de administraciĆ³n intuitivo de arrastrar y soltar, API REST y GraphQL autogeneradas y un rico ecosistema de plugins. A diferencia de los CMS tradicionales que acoplan el contenido a un frontend fijo, Strapi entrega contenido a cualquier canal āsitios web, aplicaciones mĆ³viles, dispositivos IoTā a travĆ©s de API estĆ”ndar.
Alojar Strapi por cuenta propia en tu VPS elimina los precios por puesto y los lĆmites de tasa de API impuestos por los proveedores de CMS administrados, a la vez que te da control total sobre la arquitectura de tu contenido, el almacenamiento de datos y la configuraciĆ³n de plugins. Esta plantilla combina Strapi con PostgreSQL 16 para una fiabilidad lista para producciĆ³n.
Funciones clave de Strapi
APIs autogeneradas
Strapi crea endpoints REST y GraphQL automĆ”ticamente cuando defines tipos de contenido. No se requiere codificaciĆ³n manual de la API.
Creador de contenido de arrastrar y soltar
Crea modelos de contenido complejos visualmente con campos, componentes y zonas dinĆ”micas sin tocar el cĆ³digo base.
Control de acceso basado en roles
Define permisos granulares por tipo de contenido y rol de usuario para que los editores, gestores y consumidores de API solo accedan a lo que deben.
Biblioteca multimedia
Subir, organizar y optimizar imĆ”genes y archivos en una biblioteca de medios centralizada con redimensionamiento automĆ”tico de imĆ”genes y conversiĆ³n de formato.
Ecosistema de plugins
AmplĆa Strapi con plugins del marketplace para autenticaciĆ³n, SEO, correo electrĆ³nico, bĆŗsqueda y mĆ”s ā o crea plugins personalizados para tus necesidades.
Contenido multilenguaje
Gestiona contenido en mĆŗltiples idiomas con soporte i18n integrado, publicando cada idioma de forma independiente para dar soporte a audiencias globales.
ĀæPor quĆ© ejecutar Strapi en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
Publica con un clic
Lanza tu aplicaciĆ³n al instante con una configuraciĆ³n ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
El mejor hosting VPS con Docker
Ā”Estoy increĆblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.
Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š
Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.
ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆblemente pacientes y minuciosos.
Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.
El VPS de Hostinger es increĆble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.
La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.