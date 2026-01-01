Errbit es un rastreador de errores de cÃ³digo abierto diseÃ±ado para ser un reemplazo directo de la API de Airbrake. Cualquier notificador compatible con Airbrake â€”incluyendo la gema oficial para Ruby y Rails, airbrake-js para el navegador y Node, y las librerÃ­as de la comunidad para Python, PHP y mÃ¡sâ€” puede apuntar a tu instancia de Errbit en lugar de a un punto final SaaS y empezar a transmitir inmediatamente excepciones, rastreos de pila y contexto de solicitud a un panel de control unificado.

Alojar Errbit en un VPS mantiene los rastreos de pila completos, los detalles de usuario y los volcados de parÃ¡metros bajo tu control, en lugar de entregar datos de producciÃ³n sensibles a un servicio de terceros. Errbit agrupa los avisos duplicados en registros de errores Ãºnicos, admite reglas de notificaciÃ³n por aplicaciÃ³n y se integra con GitHub, GitLab y otros rastreadores de incidencias para que los errores fluyan directamente de la producciÃ³n a tu flujo de trabajo existente.