Despliega Errbit con instalaciÃ³n en un clic.
Capturador de errores autohospedado compatible con Airbrake para aplicaciones Ruby, Rails, Python, JavaScript y PHP.
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Todo lo que puedes crear con Errbit
Errbit es un rastreador de errores de cÃ³digo abierto diseÃ±ado para ser un reemplazo directo de la API de Airbrake. Cualquier notificador compatible con Airbrake â€”incluyendo la gema oficial para Ruby y Rails, airbrake-js para el navegador y Node, y las librerÃas de la comunidad para Python, PHP y mÃ¡sâ€” puede apuntar a tu instancia de Errbit en lugar de a un punto final SaaS y empezar a transmitir inmediatamente excepciones, rastreos de pila y contexto de solicitud a un panel de control unificado.
Alojar Errbit en un VPS mantiene los rastreos de pila completos, los detalles de usuario y los volcados de parÃ¡metros bajo tu control, en lugar de entregar datos de producciÃ³n sensibles a un servicio de terceros. Errbit agrupa los avisos duplicados en registros de errores Ãºnicos, admite reglas de notificaciÃ³n por aplicaciÃ³n y se integra con GitHub, GitLab y otros rastreadores de incidencias para que los errores fluyan directamente de la producciÃ³n a tu flujo de trabajo existente.
Funciones clave de Errbit
Compatible con la API de Airbrake
Conecta cualquier notificador de Airbrake existente a Errbit sin cambios en el cÃ³digo: Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP y las bibliotecas de la comunidad funcionan directamente.
AgrupaciÃ³n inteligente de errores
La identificaciÃ³n de huellas configurable deduplica las excepciones idÃ©nticas en implementaciones, entornos e instancias para que actÃºes sobre las causas raÃz en lugar de ruido repetido.
Aislamiento multi-aplicaciÃ³n
Rastrea errores de muchos servicios en una Ãºnica instancia de Errbit, con entornos por aplicaciÃ³n, observadores, umbrales de notificaciÃ³n y controles de acceso.
IntegraciÃ³n de gestor de incidencias
Crea incidencias de GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine y Trac directamente desde un error de Errbit para mantener visibles los errores de producciÃ³n en tu flujo de trabajo existente.
Inicio de sesiÃ³n con OAuth y LDAP
Autentica usuarios a travÃ©s de GitHub, Google o LDAP y aprovisiona cuentas desde tu organizaciÃ³n de GitHub sin gestionar un almacÃ©n de identidades separado.
Alertas de correo electrÃ³nico y webhook
Notifica a los observadores por correo electrÃ³nico sobre umbrales de ocurrencia configurables y envÃa avisos a Slack, HipChat, Campfire o webhooks personalizados para equipos que priorizan el chat.
Â¿Por quÃ© ejecutar Errbit en Hostinger?
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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciÃ³n DDoS y monitorizaciÃ³n continua.
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Ejecuta mÃºltiples contenedores Docker desde un Ãºnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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