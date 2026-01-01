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Todo lo que necesitas y mÃ¡s con tu plan

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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Errbit

Errbit es un rastreador de errores de cÃ³digo abierto diseÃ±ado para ser un reemplazo directo de la API de Airbrake. Cualquier notificador compatible con Airbrake â€”incluyendo la gema oficial para Ruby y Rails, airbrake-js para el navegador y Node, y las librerÃ­as de la comunidad para Python, PHP y mÃ¡sâ€” puede apuntar a tu instancia de Errbit en lugar de a un punto final SaaS y empezar a transmitir inmediatamente excepciones, rastreos de pila y contexto de solicitud a un panel de control unificado.

Alojar Errbit en un VPS mantiene los rastreos de pila completos, los detalles de usuario y los volcados de parÃ¡metros bajo tu control, en lugar de entregar datos de producciÃ³n sensibles a un servicio de terceros. Errbit agrupa los avisos duplicados en registros de errores Ãºnicos, admite reglas de notificaciÃ³n por aplicaciÃ³n y se integra con GitHub, GitLab y otros rastreadores de incidencias para que los errores fluyan directamente de la producciÃ³n a tu flujo de trabajo existente.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Errbit

Compatible con la API de Airbrake

Conecta cualquier notificador de Airbrake existente a Errbit sin cambios en el cÃ³digo: Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP y las bibliotecas de la comunidad funcionan directamente.

AgrupaciÃ³n inteligente de errores

La identificaciÃ³n de huellas configurable deduplica las excepciones idÃ©nticas en implementaciones, entornos e instancias para que actÃºes sobre las causas raÃ­z en lugar de ruido repetido.

Aislamiento multi-aplicaciÃ³n

Rastrea errores de muchos servicios en una Ãºnica instancia de Errbit, con entornos por aplicaciÃ³n, observadores, umbrales de notificaciÃ³n y controles de acceso.

IntegraciÃ³n de gestor de incidencias

Crea incidencias de GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine y Trac directamente desde un error de Errbit para mantener visibles los errores de producciÃ³n en tu flujo de trabajo existente.

Inicio de sesiÃ³n con OAuth y LDAP

Autentica usuarios a travÃ©s de GitHub, Google o LDAP y aprovisiona cuentas desde tu organizaciÃ³n de GitHub sin gestionar un almacÃ©n de identidades separado.

Alertas de correo electrÃ³nico y webhook

Notifica a los observadores por correo electrÃ³nico sobre umbrales de ocurrencia configurables y envÃ­a avisos a Slack, HipChat, Campfire o webhooks personalizados para equipos que priorizan el chat.

Â¿Por quÃ© ejecutar Errbit en Hostinger?

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Gad Iradufasha
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ContactÃ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedÃ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increÃ­blemente pacientes y minuciosos.

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