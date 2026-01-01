Despliega Annif con un solo clic.
Kit de herramientas multilingüe de indización temática automatizada para bibliotecas, archivos, museos y flujos de trabajo de investigación.
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Todo lo que puedes crear con Annif
Annif es un kit de herramientas de código abierto de la Biblioteca Nacional de Finlandia que asigna términos temáticos a los documentos automáticamente. Combina backends léxicos, estadísticos y de aprendizaje automático, incluyendo TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE y modelos de conjunto, para que los catalogadores puedan elegir o apilar los algoritmos que mejor se adapten a cada colección e idioma.
Alojar Annif en tu propio VPS mantiene los corpus de entrenamiento, los vocabularios controlados y los metadatos bibliográficos bajo tu control total, en lugar de enviarlos a un servicio de indexación de terceros. El contenedor expone una API REST y una interfaz de usuario basada en navegador para probar proyectos, así, integrar Annif en los flujos de trabajo de catalogación existentes o construir clientes personalizados solo requiere llamadas HTTP.
Funciones clave de Annif
Múltiples backends de indexación
Elige entre TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE y stwfsapy, o combínalos en conjuntos ajustados para cada idioma y colección.
Soporte multilingüe
Los analizadores configurables manejan finés, sueco, inglés, alemán y otros idiomas a través de stemmers de Snowball, Voikko y pipelines de spaCy.
API REST e interfaz de usuario web
La interfaz de usuario integrada en el navegador te permite experimentar con proyectos, mientras que el punto final REST documentado con OpenAPI integra Annif en las herramientas de catalogación existentes.
Vocabularios controlados
Cargar vocabularios SKOS, TSV o CSV como YSO, LCSH o tu propio tesauro para que las sugerencias se mantengan alineadas con los archivos de autoridad.
CLI para entrenamiento y evaluación
Gestionar proyectos, entrenar modelos y evaluar la precisión y la exhaustividad con corpus de referencia mediante una interfaz de línea de comandos programable.
¿Por qué ejecutar Annif en Hostinger?
Publica con un clic
Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.
Seguridad de primer nivel
Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.
Administrador de Docker integrado
Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.
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