Hasta un 69% de descuento en Annif

Despliega Annif con un solo clic.

Kit de herramientas multilingüe de indización temática automatizada para bibliotecas, archivos, museos y flujos de trabajo de investigación.

Lanza tu aplicación al instante
Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49  /mes
Elegir plan
Garantía de reembolso de 30 días
Despliega Annif con un solo clic.

Elige un plan VPS para Annif

-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99 
5,49  /mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-64%
KVM 2
21,99 
7,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99 
10,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99 
21,99  /mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Annif

Annif es un kit de herramientas de código abierto de la Biblioteca Nacional de Finlandia que asigna términos temáticos a los documentos automáticamente. Combina backends léxicos, estadísticos y de aprendizaje automático, incluyendo TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE y modelos de conjunto, para que los catalogadores puedan elegir o apilar los algoritmos que mejor se adapten a cada colección e idioma.

Alojar Annif en tu propio VPS mantiene los corpus de entrenamiento, los vocabularios controlados y los metadatos bibliográficos bajo tu control total, en lugar de enviarlos a un servicio de indexación de terceros. El contenedor expone una API REST y una interfaz de usuario basada en navegador para probar proyectos, así, integrar Annif en los flujos de trabajo de catalogación existentes o construir clientes personalizados solo requiere llamadas HTTP.

Empezar
Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Annif

Múltiples backends de indexación

Elige entre TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE y stwfsapy, o combínalos en conjuntos ajustados para cada idioma y colección.

Soporte multilingüe

Los analizadores configurables manejan finés, sueco, inglés, alemán y otros idiomas a través de stemmers de Snowball, Voikko y pipelines de spaCy.

API REST e interfaz de usuario web

La interfaz de usuario integrada en el navegador te permite experimentar con proyectos, mientras que el punto final REST documentado con OpenAPI integra Annif en las herramientas de catalogación existentes.

Vocabularios controlados

Cargar vocabularios SKOS, TSV o CSV como YSO, LCSH o tu propio tesauro para que las sugerencias se mantengan alineadas con los archivos de autoridad.

CLI para entrenamiento y evaluación

Gestionar proyectos, entrenar modelos y evaluar la precisión y la exhaustividad con corpus de referencia mediante una interfaz de línea de comandos programable.

¿Por qué ejecutar Annif en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

Comprobando...

Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
Empezar
Lanzamiento local. Crecimiento global.

El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

¡Estoy increíblemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfección. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte técnico ha sido rápido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increíble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. ¡Enhorabuena! 🚀

Noel
Noel

¡Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
Omkar

Contacté con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedé muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increíblemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
Sylvain

Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualización de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
Herriman

El VPS de Hostinger es increíble. Siempre funciona, es rápido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
Martin K

La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

Garantía de reembolso de 30 días

Pruébalo sin riesgos con nuestra garantía de reembolso de 30 días. Puedes consultar nuestra Política de reembolsos para saber más.

Empezar

Explora más aplicaciones para implementar

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Desplegar
Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Ejecuta Visual Studio Code en tu navegador desde cualquier lugar

Desplegar
1Backend

1Backend

Plataforma autoalojada para construir aplicaciones de IA con microservicios y microfrontends

Desplegar
Ver todas las apps

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.