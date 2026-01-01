SQLPage es un servidor de aplicaciones web de cÃ³digo abierto que genera pÃ¡ginas web interactivas directamente a partir de consultas SQL. Desarrolladores y analistas escriben archivos .sql que seleccionan de una biblioteca de componentes integrada: formularios, tablas, grÃ¡ficos, mapas, navegaciÃ³n y docenas de elementos de interfaz de usuario, y el servidor convierte los conjuntos de resultados en HTML pulcro sin una sola lÃ­nea de HTML, CSS o JavaScript. Conecta SQLite, PostgreSQL, MySQL o Microsoft SQL Server y expÃ³n una base de datos existente como un panel de administraciÃ³n funcional, un panel de control interno o un prototipo en cuestiÃ³n de minutos.

Alojar SQLPage por tu cuenta en tu propio VPS mantiene las consultas, esquemas y credenciales dentro de la infraestructura que controlas, en lugar de en una plataforma de bajo cÃ³digo de terceros. No hay tarifas por usuario ni lÃ­mites de filas, y tus archivos .sql permanecen portÃ¡tiles y controlables por versiones como cualquier otro cÃ³digo.