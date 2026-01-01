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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Apache ShenYu

Apache ShenYu es una pasarela API de código abierto, nativa de Java, diseñada para entornos de microservicios que requieren un alto rendimiento y baja latencia. Actúa como un punto de entrada unificado para el enrutamiento, la conversión de protocolos y la gobernanza del tráfico en servicios construidos sobre Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, WebSocket y más. Una arquitectura de plugins de intercambio en caliente te permite habilitar o deshabilitar políticas de control de tráfico —limitación de velocidad, autenticación, WAF, disyuntores— sin reiniciar la pasarela.

La consola de administración incluida proporciona a tu equipo visibilidad en tiempo real y control dinámico sobre las reglas de enrutamiento, los selectores y los permisos del sistema a través de un panel de control basado en navegador. Alojar ShenYu por tu cuenta en tu propio VPS mantiene el tráfico de la API dentro de tu infraestructura, elimina los costes de salida de la nube por solicitud y te permite aplicar políticas de gobernanza sin depender de un servicio de pasarela API administrado.

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Funciones clave de Apache ShenYu

Plugins intercambiables en caliente

Habilitar, deshabilitar o reconfigurar plugins de tráfico, como limitación de velocidad, autenticación, WAF y más, en tiempo de ejecución sin reiniciar la pasarela o interrumpir el tráfico en vivo.

Soporte multiprotocolo

Redirige las solicitudes a través de Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket y MQTT desde un único punto de entrada de la puerta de enlace.

Control de tráfico dinámico

Define selectores y reglas de enrutamiento a través de la interfaz de usuario de administración que entran en vigor inmediatamente, otorgando a los equipos de operaciones un control granular sobre qué upstream recibe cada solicitud.

Observabilidad integrada

El trazado distribuido, la exportación de métricas y las integraciones de registro estructurado te proporcionan visibilidad de extremo a extremo de la latencia de la API y las tasas de error en todos los servicios proxy.

OAuth 2.0 y autenticación JWT

Protege las API con OAuth 2.0, validación de tokens JWT o verificación de firma personalizada en la capa de pasarela antes de que las solicitudes lleguen a tus servicios de backend.

¿Por qué ejecutar Apache ShenYu en Hostinger?

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