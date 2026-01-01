Hasta un 69% de descuento en PsiTransfer

Implementa PsiTransfer con un solo clic.

Sencillo uso compartido de archivos autoalojado con enlaces que caducan, protección con contraseña y cargas reanudables. No se requieren cuentas.

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Backups automáticos semanales gratis
VPS administrado con IA
5,49/mes
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Garantía de reembolso de 30 días
Implementa PsiTransfer con un solo clic.

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-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
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Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
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Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
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Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
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Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda
-69%
KVM 1
17,99
5,49/mes
Elegir plan
Se renueva a 11,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
1 núcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
Más vendido
-65%
KVM 2
21,99
7,79/mes
Elegir plan
Se renueva a 14,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
2 núcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
8 TB de ancho de banda
-69%
KVM 4
35,99
10,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 27,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
4 núcleos de vCPU
16 GB de RAM
200 GB de espacio en disco NVMe
16 TB de ancho de banda
-66%
KVM 8
64,99
21,99/mes
Elegir plan
Se renueva a 49,99 €/mes durante 2 años. Cancela cuando quieras.
8 núcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
32 TB de ancho de banda

Todo lo que necesitas y más con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año
Administrador de Docker
Acceso rápido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pública
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 año

Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con PsiTransfer

PsiTransfer es un servicio de transferencia de archivos ligero y de código abierto para compartir archivos mediante enlaces de descarga que caducan. No se requieren cuentas para remitentes ni destinatarios. Los archivos se organizan en cubos de carga con periodos de retención configurables que van desde una descarga única hasta una caducidad de 8 semanas. Cada cubo puede protegerse opcionalmente con contraseña mediante cifrado AES, y los destinatarios pueden descargar todo como un único archivo zip o tar.gz sin instalar nada.

Autoalojar PsiTransfer en tu VPS mantiene las transferencias de archivos privadas: sin límites de tamaño impuestos por un servicio en la nube, sin metadatos de archivos enviados a terceros y con control total sobre las políticas de retención y el almacenamiento. Un panel de administración opcional te permite supervisar las cargas activas y gestionar el almacenamiento desde una única página protegida.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de PsiTransfer

Enlaces de descarga que caducan

Configura la retención desde una única descarga hasta 8 semanas: los archivos y sus enlaces se eliminan automáticamente cuando caducan.

No se requieren cuentas

Los destinatarios descargan archivos directamente desde un enlace compartible sin registrarse ni iniciar sesión en ningún servicio.

Cubos protegidos con contraseña

Protege cualquier carga con contraseñas de bucket cifradas con AES para que solo los destinatarios previstos puedan acceder a los archivos compartidos.

Subidas reanudables

Las cargas de archivos grandes se reanudan automáticamente después de interrupciones de red utilizando el protocolo tus.io, evitando transferencias fallidas en conexiones lentas.

Archivo de descarga masiva

Los destinatarios pueden descargar todos los archivos de un bucket como un único archivo zip o tar.gz con un solo clic, sin descargar los archivos individualmente.

Panel de control de administrador

Monitoriza todos los buckets activos, visualiza el uso de almacenamiento y elimina las cargas desde un panel de administración protegido con contraseña en /admin.

¿Por qué ejecutar PsiTransfer en Hostinger?

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Publica con un clic

Lanza tu aplicación al instante con una configuración ya preparada. Sin instalaciones manuales ni procesos complicados.

Publica con un clic

Seguridad de primer nivel

Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protección DDoS y monitorización continua.

Seguridad de primer nivel

Administrador de Docker integrado

Ejecuta múltiples contenedores Docker desde un único panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

Administrador de Docker integrado

Ubicación de servidor recomendada:

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Lanzamiento local. Crecimiento global.

Elige un servidor cercano a tu público para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en Norteamérica, Europa, Asia y Sudamérica.
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Lanzamiento local. Crecimiento global.

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Garantía de reembolso de 30 días

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