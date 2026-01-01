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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Tracearr

Tracearr es una plataforma de monitorización de código abierto que reúne a Plex, Jellyfin y Emby en un único panel de control. Rastrea las transmisiones activas en tiempo real, revisa el historial completo de sesiones con datos de geolocalización y profundiza en el análisis de la biblioteca, todo ello sin tener que manejar múltiples herramientas.

A diferencia de Tautulli o Jellystat, Tracearr funciona simultáneamente en los tres principales servidores multimedia. Su motor de detección de uso compartido integrado utiliza seis tipos de reglas, incluyendo viajes imposibles y velocidad del dispositivo, para marcar automáticamente la actividad sospechosa de la cuenta, protegiendo tu servidor de un uso indebido.

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Funciones clave de Tracearr

Panel de control multi-servidor

Conecta Plex, Jellyfin y Emby a una única interfaz y monitoriza todos los servidores desde un solo panel de control.

Detección de uso compartido

Seis tipos de reglas, como los viajes imposibles y los límites de flujos concurrentes, marcan y puntúan automáticamente la actividad sospechosa de la cuenta.

Análisis de flujo

Mira quién vio qué, cuándo y en qué dispositivo, con desgloses de códecs, relaciones de transcodificación y uso de ancho de banda por sesión.

Perspectivas de la biblioteca

Páginas dedicadas para una distribución de calidad, el ROI del almacenamiento, la detección de duplicados y las métricas de interacción en toda tu colección de medios.

Alertas en tiempo real

Los webhooks de Discord y las notificaciones personalizadas se activan al instante cuando se activan las reglas de compartición o bajan las puntuaciones de confianza de los usuarios.

Importar datos

Migra el historial de visualización existente de Tautulli o Jellystat para que empieces con todo el contexto, no desde cero.

¿Por qué ejecutar Tracearr en Hostinger?

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