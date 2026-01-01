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Creador de sitios web de arrastrar y soltar de cĆ³digo abierto y CMS con comercio electrĆ³nico integrado, impulsado por Laravel.

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1 nĆŗcleo de vCPU
4 GB de RAM
50 GB de espacio en disco NVMe
4 TB de ancho de banda
MĆ”s vendido
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21,99ā¬
7,79ā¬/mes
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2 nĆŗcleos de vCPU
8 GB de RAM
100 GB de espacio en disco NVMe
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4 nĆŗcleos de vCPU
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200 GB de espacio en disco NVMe
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21,99ā¬/mes
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8 nĆŗcleos de vCPU
32 GB de RAM
400 GB de espacio en disco NVMe
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Todo lo que necesitas y mĆ”s con tu plan

Administrador de Docker
Acceso rĆ”pido a los registros del contenedor
Actualizaciones con un solo clic
Procesadores AMD EPYC
Almacenamiento SSD NVMe
Velocidad de red de 1 Gbps
API pĆŗblica
Centros de datos en todo el mundo
Dominio gratis durante 1 aĆ±o
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Todos los planes se pagan por adelantado. La tarifa mensual refleja el precio total del plan dividido por la cantidad de meses.

Todo lo que puedes crear con Microweber

Microweber es un CMS de cĆ³digo abierto y un creador de sitios web que te permite ensamblar pĆ”ginas, blogs y tiendas online arrastrando bloques directamente a la pĆ”gina en vivo: sin vista previa de administraciĆ³n separada ni codificaciĆ³n de plantillas. Construido sobre Laravel y con licencia MIT, incluye un motor de comercio electrĆ³nico completo, contenido multilingĆ¼e y un sistema de mĆ³dulos que cubre tiendas, galerĆ­as, formularios de contacto y publicaciones de blog listos para usar.

Alojar Microweber por tu cuenta en tu propio VPS mantiene los archivos de tu sitio, los pedidos de clientes y los medios subidos completamente bajo tu control, sin tarifas por sitio, sin recortes por transacciĆ³n y sin restricciones de plataforma en los temas o mĆ³dulos que puedes instalar.

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Todo lo que puedes crear con {name}

Funciones clave de Microweber

Editor en vivo de arrastrar y soltar

Edita pĆ”ginas directamente en el front-end arrastrando bloques, texto e imĆ”genes a su lugar ā el diseĆ±o que creas es exactamente lo que ven los visitantes.

Ecommerce integrado

Crea una tienda en lĆ­nea con catĆ”logos de productos, carrito, proceso de pago y gestiĆ³n de pedidos incluidos de serie. No se requiere un plugin o suscripciĆ³n aparte.

FundaciĆ³n Laravel

Construido sobre el framework PHP Laravel, ofreciendo a los desarrolladores una estructura MVC familiar, paquetes Composer y Eloquent ORM para extender de forma segura la plataforma.

Contenido multilingĆ¼e

Publica el mismo sitio en varios idiomas con herramientas de traducciĆ³n nativas, para que puedas llegar a audiencias internacionales sin plugins de terceros.

Ecosistema de mĆ³dulos

AĆ±ade galerĆ­as, formularios de contacto, deslizadores, tiendas y entradas de blog como mĆ³dulos reutilizables que se pueden arrastrar a cualquier pĆ”gina y reconfigurar visualmente.

Temas de marca blanca

Personaliza libremente las plantillas, la marca y los diseĆ±os bajo la licencia MIT. Es ideal para agencias que crean sitios para clientes sin dependencia de un proveedor.

ĀæPor quĆ© ejecutar Microweber en Hostinger?

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Protege tus aplicaciones con un firewall integrado, protecciĆ³n DDoS y monitorizaciĆ³n continua.

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Administrador de Docker integrado

Ejecuta mĆŗltiples contenedores Docker desde un Ćŗnico panel. Despliega, actualiza y monitoriza tus proyectos con facilidad.

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UbicaciĆ³n de servidor recomendada:

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Elige un servidor cercano a tu pĆŗblico para mejorar la velocidad de carga. Contamos con centros de datos en NorteamĆ©rica, Europa, Asia y SudamĆ©rica.
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El mejor hosting VPS con Docker

Gad Iradufasha
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Ā”Estoy increĆ­blemente satisfecho con el hosting VPS de Hostinger! Su disponibilidad es siempre excelente, lo que garantiza que mi sitio web funcione a la perfecciĆ³n. Siempre que he necesitado ayuda, su equipo de soporte tĆ©cnico ha sido rĆ”pido, competente y realmente servicial.

Maxim Shishkin
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Todo va perfecto con Hostinger, el chatbot con IA y la asistencia humana se complementan de maravilla. El VPS es increĆ­ble, siempre estable. Gracias al equipo de desarrollo y a todos los que lo hacen posible. Ā”Enhorabuena! š

Noel
Noel

Ā”Por fin un proveedor de hosting VPS que lo hace bien! Tiene buenos precios, un panel de control excelente que respeta el tiempo de los usuarios, backups impecables, un buen soporte y es totalmente estable.

Omkar
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ContactĆ© con el soporte de Hostinger tras perder el acceso a mi instancia n8n autoalojada y quedĆ© muy impresionado. Kodee y Mohammad, del equipo de soporte, fueron increĆ­blemente pacientes y minuciosos.

Sylvain
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Muchas gracias a Carla por ayudarme con la actualizaciĆ³n de N8N en mi VPS de Hostinger. Fue muy profesional y se nota que sabe mucho. Gracias de nuevo, Carla.

Herriman
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El VPS de Hostinger es increĆ­ble. Siempre funciona, es rĆ”pido y estable. Nunca se cae ni falla.

Martin K
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La empresa va muy bien, estoy muy conforme con los servicios que uso. No es tan cara como otras y tiene planes y VPS realmente buenos.

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