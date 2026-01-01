Microweber es un CMS de cĆ³digo abierto y un creador de sitios web que te permite ensamblar pĆ”ginas, blogs y tiendas online arrastrando bloques directamente a la pĆ”gina en vivo: sin vista previa de administraciĆ³n separada ni codificaciĆ³n de plantillas. Construido sobre Laravel y con licencia MIT, incluye un motor de comercio electrĆ³nico completo, contenido multilingĆ¼e y un sistema de mĆ³dulos que cubre tiendas, galerĆ­as, formularios de contacto y publicaciones de blog listos para usar.

Alojar Microweber por tu cuenta en tu propio VPS mantiene los archivos de tu sitio, los pedidos de clientes y los medios subidos completamente bajo tu control, sin tarifas por sitio, sin recortes por transacciĆ³n y sin restricciones de plataforma en los temas o mĆ³dulos que puedes instalar.