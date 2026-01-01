Marreta es un proxy web autoalojado que recupera y procesa páginas web para ofrecer versiones limpias y legibles, despojadas de cookies de seguimiento, anuncios y barreras de acceso. Normaliza las URL, elimina el ruido de la salida HTML y almacena en caché los resultados localmente para que las lecturas repetidas se muestren al instante. Las reglas personalizadas por dominio te permiten ajustar con precisión cómo se limpian y renderizan sitios específicos.

Ejecutar Marreta en tu propio VPS significa que todo el procesamiento ocurre en una infraestructura que tú controlas, sin que ningún servicio de lectura de terceros reciba tu historial de navegación. El resultado es una alternativa privada, rápida y autónoma a los proxies de lectura basados en la nube, sin límites de uso y sin que los datos salgan de tu servidor.